Ostravský Diop po dvou gólech Sigmě: Byl bych radši za vítězství | iSport.cz

Převládá zklamání?

„Samozřejmě, radši bych upřednostnil, kdybychom vyhráli a já klidně nedal ani jeden gól. Pro mě je mnohem důležitější týmový výsledek než osobní statistiky, takže z tohoto pohledu jsem hodně zklamaný.“

Proč to nevyšlo?

„Opravdu nevím... Tohle byl pro nás hodně důležitý zápas, říkali jsme si, že za každou cenu potřebujeme urvat tři body. Musíme všechny domácí utkání vyhrávat už jen pro naše fantastické fanoušky. Byli jsme dobře namotivovaní a připravení, ale fotbal bohužel takové situace přináší.“

Přitom na začátku jste měli obrovský tlak stejně jako v posledních domácích duelech.

„Ano, měli jsme hodně šancí, ale branek mohlo a mělo být více než jen dvě. Mnohdy chybělo štěstí, trefili jsme dvě tyčky, něco to pochytal gólman. Zase se ukázalo, že když soupeři neodskočíte na rozdíl dvou branek, je to vždycky ošidné.“

SESTŘIH: Baník - Olomouc 2:2. Jemelka vystřelil v závěru Sigmě bod

Jste aspoň spokojen s tím, jak jste zakončil vaše trefy?

„To zase ano. U prvního to byla hezká akce, kdy Fleiši (Jiří Fleišman) zatáhl míč po levé straně, poslal balon do vápna a Smola mi to hezky přenechal. Z jedničky jsem to uklidil. A u druhého Ruda Reiter perfektně dribloval až před vápno a krásně mi to přihrál. Zakončení už bylo jednoduché.“

S pěti brankami jste nejlepším střelcem týmu. Cítíte dobrou formu?

„Snažím se dělat to nejlepší, co umím, a to, co po mně trenér chce. Pět gólů je pro mě samozřejmě hezkých, cením si toho. Ale znovu musím říct, že bych byl radši za to, kdybychom měli o pár bodů víc. Doufám, že v dalších zápasech se zlepšíme. A je jedno, kdo ty góly příště dá.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Diop, 35. Diop Hosté: 33. Jemelka, 87. Jemelka Sestavy Domácí: Laštůvka – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman (C) – Reiter (88. Holzer), Jirásek, R. Hrubý, Kuzmanović – Diop (76. Granečný), Smola (84. Šindelář). Hosté: M. Buchta – Hála, Beneš (C), Jemelka, Kerbr – Zahradníček (61. Texl), Houska, Greššák (74. Chytil), Zmrzlý (84. Yunis), P. González – Plšek. Náhradníci Domácí: Budinský, Pazdera, Šindelář, Holzer, Lalkovič, Procházka, Granečný Hosté: Mandous, Látal, Texl, Vepřek, Yunis, Zima, Chytil Karty Domácí: R. Hrubý Hosté: Kerbr, P. González, Greššák, Houska Rozhodčí Dubravský – Kubr, Novák Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 9780 diváků

Baník - Olomouc: Roh Gonzáleze zužitkoval hlavou svým druhým gólem Jemelka, 2:2

Baník - Olomouc: Reiter patičkou oslovil Diopa, ten obstřelil Buchtu, 2:1

Baník - Olomouc: Houskův pas prošel k Jemelkovi na zadní tyč, ten se nemýlil, 1:1