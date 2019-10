Zase nic. My se prostě nenajdeme, litoval Wágner po další ztrátě Zlína | iSport.cz

Ukázal nervózní zápas na momentální rozpoložení obou týmů?

„Bod je pro nás dobrý, protože jsme zastavili sérii tří porážek. Určitě jsme ale chtěli vyhrát a doufali jsme, že přijde aspoň jedna šance, kterou proměníme. Byla tam spousta náznaků, ale nic z toho. Chyběla tam jedna kvalitní přihrávka ve vápně, která by druhého hráče dostala do takové pozice, z níž by to uklidil. To se nám nepovedlo.“

V prvním poločase jste se vy ani Příbram nezmohli na žádnou přímou střelu na branku. Dalo by se mluvit o ostudě?

„Takhle jsem to určitě neviděl. Samozřejmě to byl zápas týmů ze spodku tabulky a hrálo se opatrně. Chyběl tomu třeba kvalitnější centr, pak z toho může být o hodně lepší šance pro nás útočníky nebo podhrotové hráče. Jenže my se tam prostě nenajdeme. Bylo to vidět na obou stranách, sráží to nás i Příbram. Neumíme dát gól a ani si neumíme přihrát, abychom si vytvořili velkou šanci.“

Takže hlavní problém je v předfinální a finální fázi?

„Přesně tak. Byla tam spousta centrů, i já něco měl. Mrzí mě, že to příbramský stoper Kodr lízl těsně přede mnou. Pak bych to z malého vápna dával jen hlavou do brány. Je to o finální fázi kolem šestnáctky, abychom si to dali do pozic, ze kterých je možné dát gól. Pak bychom se tady nebavili o tom, že to skončilo 0:0 a že nebyly střely na branku.“

Je hodně frustrující, že čekáte na ligovou výhru už přes dva měsíce?

„Problém je, že neumíme dotáhnout zápas do výsledku, abychom to měli za tři body. Herně to v určitých momentech není špatné a myslím, že jsme byli o trošku lepší, ale Příbram pak taky měla velkou šanci. Kdyby to skončilo 1:1 nebo 2:2, bylo by to příjemnější pro fanoušky i pro nás.“