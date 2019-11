Kolumbijec z Liverpoolu čeká na šanci v Boleslavi. Co o něm řekl kouč Weber? | iSport.cz

Anderson Arroyo, který momentálně hostuje v Mladé Boleslavi z Liverpoolu, v dresu kolumbijské reprezentace do 20 let. • Profimedia.cz

Už byla tma a na osvíceném stadionu běhala kolečka skupinka hráčů Mladé Boleslavi, náhradníků, kteří nezasáhli do pohárového utkání proti Zlínu nebo absolvovali jen jeho malou část. Na trávníku kroužil i kolumbijský obránce Anderson Arroyo.

To, jak ladně umí host ze slavného Liverpoolu kopat do míče, mohli diváci ve středu odpoledne vidět jen při předzápasové rozcvičce a poločasové pauze. První soutěžní start za áčko středočeského klubu si ale nepřipsal.

„Přiznám se, že kdyby byl průběh utkání jiný, uvažoval jsem o tom, že ho nasadím. Věřil jsem, že přijde chvilička, kdy ho všichni fanoušci uvidí v akci. Na tréninku vypadá slušně,“ poznamenal boleslavský trenér Jozef Weber.

Výsledek osmifinále MOL Cupu byl ale po celou dobu nejistý, Středočeši museli jeho vývoj otáčet a uklidňující branku na 3:1 vstřelili až v poslední vteřině nastaveného času. Za této konstelace si Weber netroufl neprověřeného dvacetiletého obránce vyslat na plac.

Arroyo přišel hostovat do Boleslavi až koncem září, formálně bylo jeho působení ve městě škodovek vyřízeno včas (do 8. září), ovšem nadějný bek se pod dohledem lékařů v Liverpoolu zotavoval po zlomenině zánártní kůstky. „Bohužel se jeho příchod kvůli zdravotním problémům asi o měsíc zpozdil, s námi se připravuje zhruba deset dní,“ informoval Weber.

Kolumbijský mladík zatím stihl dva zápasy za boleslavské béčko v ČFL, třetí nejvyšší domácí soutěži. Nejprve nastoupil proti rezervě Dukly, proti níž odehrál 63 minut, v sobotu pak v Živanicích zvládl celé utkání. „Viděl jsem ho v tom prvním zápase, který byl z jeho strany méně povedený. Ovšem je potřeba říct, že hrál po nějakých čtyřech měsících. Z venkovního utkání v Živanicích mám na něj od asistenta Adriana Rolka velmi dobré reference,“ přiznal šéf boleslavské lavičky.

Ovšem kdy Arroyo dostane příležitost ukázat svůj fotbalový um v prvoligových kulisách, zůstává palčivou otázkou. Na podzim se hraje už jen FORTUNA:LIGA, kde se ve vyrovnaném vršku tabulky úzkostlivě počítá každý bod.

„Bohužel teď není ta část sezony, kdy bychom úplně mohli něco zkoušet. Bude to složitější. A mrzí mě to, protože je to hráč, kterého jsme sháněli. Je to rychlý krajní fotbalista, který umí hrát v obraně zprava i zleva. Ovšem pokud bude v tréninku takhle dál vypadat, asi by stálo za zvážení nějaké další hostování. Ale to není úplně v mých rukách,“ podotkl Weber.

Obránce patřící Liverpoolu má v Boleslavi hostování do konce sezony, ale zřejmě ho naruší v lednu a únoru kvalifikační turnaj, z nějž se bude postupovat na olympiádu v Tokiu. Předpokládá se, že Arroyo na něm bude reprezentovat Kolumbii.

Do party, které velí mazáci Marek Matějovský a Daniel Pudil, zapadl v pohodě. Adaptaci mu usnadňují Brazilci Ewerton a Marco Túlio, kteří mají podobné nátury. „Má tu s nimi trošku svou komunitu,“ usmál se Weber. „Mezi ostatní zapadl velice dobře, i na to hledíme. Je to veselý kluk, je vidět, že ho to tu baví. Je na něm poznat, že něco procestoval, a že mu nedělá problém hrát v zahraničí,“ podotkl kouč Boleslavi.

