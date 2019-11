Koller: Spartu jsem čekal výš, Budějovice překvapily. A Komličenko? | iSport.cz

Video k článku MOMENTY VÍKENDU: Takács poprvé v základu, Vindheim zazářil v Opavě VŠECHNA VIDEA ZDE

„Pro Spartu je to velké plus, stejně jako fakt, že udržela čisté konto. Je vidět, že trenér ustálil sestavu, hlavně co se týče obrany. Myslím, že od teď už Sparta půjde nahoru a skončí do třetího místa. Už teď se ukazuje zlepšení a čekám ještě větší.“

Jak jste naznačil: klíčové asi bylo najít fungující osu, že?

„Určitě. Hráči si na sebe začínají zvykat, včetně těch nově příchozích. Nicméně Opava není moc měřítko, zatím se jí moc nedaří a sama má problémy s produktivitou. Spartu teď pořádně prověří asi až Jablonec.“

Tři body vystřelil Nor Andreas Vindheim, který sice přicházel v létě jako pravý bek, ale včera ukázal zajímavé ofenzivní schopnosti a kouč Václav Jílek přiznal, že má novou variantu. Mohl by se na křídle uplatnit dlouhodobě?

„Proč ne? Je to jedině dobře pro samotného hráče, který hrál první zápas v základu a hned se takhle uvedl. Zvedne mu to sebevědomí a trenér je určitě rád, že má další alternativu na pozici, kde zatím neměl moc na výběr.“

Suverénní Slavia doma totálně rozdrtila Baník 4:0, čekal jste takovou odvetu za nepovedený pohárový zápas, kde v Ostravě prohrála? I vzhledem k silnější sestavě?

„Slavia mě opravdu překvapuje v tom, že zvládá tak náročný program. Už s Plzní to zvládla, teď znovu, přitom hraje obrovsky náročný fotbal. Klobouk dolů před nimi, že v lize neklopýtají. Čekal jsem, že budou trochu ztrácet, protože přepnout po takových soupeřích na naši ligu je hrozně těžké psychicky i fyzicky. Ale oni to umí výborně.“