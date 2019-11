Přestup Součka? V zimě ne, pak až do TOP klubu. Slavia mu navýší klauzuli | iSport.cz

Kolem Součka kroužilo několik zahraničních klubů, získat českého reprezentanta pro ně ale nebude snadný úkol. "Odejde přinejmenším za 15 milionů eur," řekl Seznamu jeho manažer Pavel Paska z agentury ISM. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík zprávu potvrdil a vlastně ještě upravil. Na Twitteru totiž informoval, že Součkova výstupní klauzule, která je aktuálně nastavena právě na 15 milionů eur, bude ještě navýšena.

Ano, Tomas zustane a dojde ke zvyseni vystupni dolozky. https://t.co/IWNqAGcHyB — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) November 4, 2019

„Spolu s hráčem a Slavií se díváme dopředu. A učinili jsme spolu dohodu, že se Slavií zůstane Tomáš po celou tuto sezonu, to znamená, že v lednovém přestupním okně se kolem něj nebude dít nic. Tomáš Souček je nyní enormně důležitým hráčem pro Slavii i národní tým,” doplnil Paska.

Utkání Barcelona - Slavia na O2 TV Sport Speciální předzápasový program startuje v 18:00, moderátor Libor Bouček přivítá jako hosty vítěze LM Vladimíra Šmicera a Marka Jankulovského. Přímo na slavném Camp Nou v Barceloně pak Petr Svěcený bude rozebírat aktuální dění třeba s Tomášem Ujfalušim, ve vysílání se objeví i slavní fanoušci jako kardiochirurg Jan Pirk či Zuzana Hejnová. Z hrací plochy se bude hlásit reportér David Sobišek, utkání komentuje zkušená dvojice Milan Štěrba a Jan Homolka. Všechny přenosy z LM na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal je možné sledovat i díky měsíční službě O2 TV Sport Pack. Více zde »

Suma sumárum, klíčový bod sešívané skládačky a autor sedmi ligových gólů v aktuální sezoně může začít s potenciálními námluvami v zahraničí až v létě. Do té doby může pomoci Slavii pomoci k obhajobě titulu, k níž má v čele tabulky nakročeno.

„Jaká bude Tomášova další sportovní cesta, to se uvidí. Ve hře je ještě spousta aspektů. Může přijít nabídka opravdu velkého klubu, nebo dojde k dohodě o jeho dalším pokračování ve Slavii. Těch možností je celá řada, jisté je, že do úvahy nepřipadají žádné exotické destinace. Pokud Tomáš odejde, tak do top ligy. A do top klubu,“ řekl Paska jasně s tím, že na současné nabídky na svého svěřence zatím nereaguje.