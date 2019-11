Rada o půli bouřil v šatně. Otočíme to! řekli si Matoušek s Chramostou | iSport.cz

Libor Kozák poslal Spartu do vedení • Barbora Reichová (Sport)

Zlatý výběr, ideální odhad střídání. Jablonecký trenér poslal po přestávce do pole všechny ofenzivní náboje, které měl za opaskem. Riziko ve stylu „všechno do útoku“ vyšlo na výbornou. Jan Matoušek, který dlouhé týdny laboroval se zraněním, pálil přesně už po dvou minutách na hřišti.

„S Honzou jsme si na rozcvičce o poločase říkali, že to otočíme,“ culil se autor první jablonecké trefy. Rada měl přitom o střídáních rozhodnuto už během první půle. „Nechtěl jsem střídat v průběhu hry, o přestávce byla v kabině bouřka. Na oživení jsme se ale shodli už předtím,“ komentoval kouč Severočechů.

Jablonec po pauze okamžitě pookřál. Oba střídající pozvedli ostatní hráče, pomohl rychlý gól. „Strhli jsme tým, strhli jsme lidi. Troufnu si říct, že jsme sahali po vítězství,“ přemítal Chramosta. Domácí od něj nakonec nebyli vůbec daleko, v poslední minutě základní doby dotlačil míč do sítě Jakub Jugas, Rada už odhazoval euforicky za postranní čarou svetr, ale hlavní arbitr gól odvolal kvůli útočnému faulu.

„Musím se na to podívat, bod ale bereme. Chtěli jsme vyhrát, remízy si však i tak vážíme,“ dodal zkušený trenér. Tomu pěkně zamotal hlavně Chramosta svým výkonem hlavu. Dvěma trefami rozsekl už pohárový zápas v Opavě, teď elegantní patičkou vyrovnal na 2:2 s pražskou Spartou. „Měl jsem s Honzou před zápasem dobrý pohovor. Mám teď v hlavě trochu problém, možná budu muset některé věci přehodnotit,“ řekl jablonecký kouč, který sestavou, pokud se daří, rotuje nerad.

Trápit ho po zlepšení ve druhé půli může jen Matouškův zdravotní stav. U fanoušků populární „Maty“ dal už šestý gól v sezoně a opět figuruje v nominaci reprezentace do 21 let. V 83. minutě ho přitom jablonecká lavička po bolestivém souboji a následném ošetřování podruhé během zápasu vystřídala.

„Když vidíte hráče, jak se drží po sprintu za zadní stehenní sval, nejde nikdy o nic dobrého. Možná to bylo jen kvůli křeči, ale nemohli jsme čekat. Sparta měla v té době hodně rohů za sebou,“ přiznal Rada. Sám Matoušek o svém stavu nic neví: „Zatím nedokážu říct, jak to vypadá. Uvidíme po vyšetření,“ konstatoval Matoušek, který se přitom ještě chtěl vrátit do hry.

Zdálo se, jako kdyby si s lavičkou přes celou šířku hřiště spíš nerozuměl. „Vzal jsem si prášek a chtěl jsem pokračovat, ale trenéři usoudili, že bude lepší střídat, aby to nebylo na delší dobu,“ dodal.

A jak to bude s Chramostou, který nedávno projevil svou nespokojenost s malým herním vytížením? „Minutky mi naskakují, dávám i góly. Neupínám se k dalšímu zápasu, uvidíme, jak to bude. Teď mě jen těší, jak to dopadlo,“ uzavřel 29letý útočník.