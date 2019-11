Vybral si, co potřeboval. Kopecký ostře o sudích, Součkovi či Karviné | iSport.cz

Není škoda, že zajímavé zápasy všech tří největších klubů, ve kterých padla spousta gólů, kalí chyby rozhodčích?

„Bohužel je. Vždycky když se po zápase mluví o rozhodčím, tak to není dobré. On je samozřejmě důležitou součástí utkání, ale aby se potom hovořilo víc o něm? To je špatně. A teď se hovoří o několika zápasech najednou v tom samém kole, nejen o jednom! To je moc a je to škoda, protože český fotbal se i díky Slavii zvedá, některé zápasy jsou velice kvalitní, ale pro rozhodčí to neplatí. A je otázka, proč to tak je...“

Máte pro to vysvětlení?

„Člověk to neví. Jestli se chtějí rozhodčí zavděčit některým klubům? Těžko říct. My trenéři jsme za minulou dobu tak vycvičení, že ve všem něco hledáme.“

Ať trestají ty lidi nahoře...

Plzeňský Roman Hubník měl dostat za skluz na Tomáše Malinského druhou žlutou kartu, souhlasíte?

„Jasný faul na kartu, klukům z Liberce se vůbec nedivím. Kdyby takhle nereagovali a neozvali se, byli by tam úplně zbyteční. Bylo by špatné, kdyby je ještě někdo trestal za jejich výroky.