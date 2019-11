Klokanům vadí boss! Fanoušci Bohemians chtějí odchod ředitele | iSport.cz

„Situaci osobně vnímám tak, že část fanoušků vidí problém v tom, že jsem mladý, nezkušený a bez ostrých loktů. Zřejmě by si přáli ředitele s vlivem na rozhodčí a fotbalového šíbra. Zejména poté, co předseda svazu nepřímo osočil kluby ze zaměstnávání člověka ´na rozhodčí´. Jako rodina jsme vstupovali do Bohemians s hodnotami, které nikdy nebudeme porušovat a za kterými si stojíme. Nikdo takový v našem klubu není a nebude. Klub je jako společnost ekonomicky stabilní. Transparenty proti mé osobě mě samozřejmě netěší a vnímám je citlivě, nicméně já se přímo zodpovídám představenstvu a akcionářům. V mé kanceláři jsou dveře otevřené všem lidem, kteří to s Bohemkou myslí dobře. Autoři transparentů mají možnost se mnou situaci řešit z očí do očí. Nikdo ale bohužel o schůzku zatím nežádal.“