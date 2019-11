Brabec: Bohužel pro nás je remíza asi spravedlivá. Je to málo | iSport.cz

Vyčníval z plzeňské šedi. Z reprezentace si Jakub Brabec (27) přenesl fazonu zpátky do ligy, vyhrával souboje a řídil rozehrávku odzadu. Ovšem z remízy na hřišti posledního fakt nebyl odvázaný. „Je to málo, přijeli jsme vyhrát. Víme, že Karviná hraje o život, gólem z brejku se dostala na kopec,“ hodnotil ztrátu kapitán Viktorie.

Bylo vidět, že hraje s chutí. Jako by po náročném programu neměl dost. Když v nastaveném čase zastavil jeho spoluhráč Lukáš Hejda unikajícího Ondřeje Lingra faulem za žlutou kartu, vadilo mu, že akce nepokračovala. „Běžel jsem tam a mohl jsem si ještě zabránit hezký nájezd. Mrzí mě, že to bylo přerušené,“ pousmál se stoper. Další důvody k úsměvu na nedělním večeru ve Slezsku nenašel.

Proč to nevyšlo za tři body?

„Určitým způsobem jsme měli zápas pod kontrolou, ale bohužel jsme inkasovali z brejku jako první. Tím se oni dostali na kopec a bylo těžké dobývat obranu. Karviná do toho šla s tím, že má nového trenéra. Utkání venku nejsou příjemná, každý to zná. Je škoda, že jsme si nevytvořili ještě větší tlak, abychom to nedotáhli k vítězství. Věděli jsme, že můžeme zkrátit náskok Slavie a udělat odskok od Mladé Boleslavi. Bohužel se to nepovedlo. Nebyli jsme úspěšní na posledních dvaceti metrech.“

Překvapil vás razantní nástup domácích?

„Nepřekvapil. Oni vyměnili trenéra a čekali jsme, že do toho takhle skočí. My jsme měli stejný plán a začátek nebyl z naší strany špatný. Celý zápas to byl boj, s tím jsme počítali. Když spočítáme šance na obou stranách, bohužel pro nás z toho vyjde, že je remíza asi spravedlivá. Občas se nám stalo, že jsme prohráli, ale měli jsme daleko víc šancí než tentokrát. Navíc tam bylo několik náběhů za naši obranu, které jsme měli líp pohlídat. Jsme jeden mančaft, nezvládli jsme to.“

Rozhodilo vás, že druhý poločas začal kvůli problémům s kropením trávníku se zpožděním?

„Nevím, jestli nás to rozhodilo. Ale určitě to není příjemné. Zvlášť v takové zimě. Člověk jde z kabiny připravený a pak tam stojí pět minut. Ale pro oba to bylo stejné.“

Měl jste pohodu po reprezentačním srazu, zakončeném postupem na EURO?

„Cítil jsem se dobře. Poslední utkání s Bulharskem jsem nehrál, takže jsem měl hodně velkou chuť. O to víc mě štve, že jsme to výsledkově nezvládli. Oni na nás byli dobře připravení. Odmakali to, odjezdili, odbojovali. To jim přineslo bod.“

Je těžší se koncentrovat proti slabším týmům?

„Tahle utkání jsou paradoxně ty nejtěžší. Ne kvůli soustředění. Ale je obtížné to venku zlomit. Spousta týmů seshora potvrdí, že se k těmto soupeřům nejezdí dobře.“