Pilař reaguje na Látala. Štve mě to. Jsem zdravý, natrénovaný a chci hrát | iSport.cz

Na vyjádření olomouckého trenéra Radoslava Látala po utkání se Slavií (0:0) se rozhodl zareagovat. Václava Pilaře mrzí, že ho kouč veřejně sestřelil a jeho absenci vysvětlil něčím, co není pravda. Šikovný křídelník, který celé utkání sledoval jen z lavičky, totiž v týdnu před sobotním šlágrem vynechal kvůli „koňaru“ část úterního a středeční trénink, ale na zápas byl stoprocentně nachystaný. „K tomu, co jsem četl na iSportu, se musím vyjádřit,“ říká 31letý hráč, který už je smířený s odchodem z Hané.

Jde s kůží na trh, jenže mlčet nemůže. Chce dát jasný vzkaz všem, co se ptají, proč nehraje. Ne, nejde o další ze série zdravotních problémů. Naopak Pilař se cítí nejlépe za poslední roky, drží se prakticky v plné tréninkové zátěži. O to víc ho mrzí, že po něm trenér šlape a nedává mu šanci ukázat se na hřišti.

Problémy s koučem Látalem vzrostly až do takové míry, že půl roku před vypršením smlouvy požádal Sigmu o její rozvázání. S trenéry přitom mimořádně nadaný záložník, který v nejlepší formě patřil od reprezentace a v Plzni kopal Ligu mistrů, neměl větší problémy. „Tohle je ale těžké,“ hořce se pousměje.

Trenér Látal se oháněl tím, že jste na zápas se Slavií nebyl nachystaný. Jak to tedy bylo?

„Nechci na nikoho plivat, ale řeknu, jak to bylo. Jsem zdravý. Takže to, co řekl pan Látal, tak úplně není pravda. V týdnu před zápasem jsem měl v pondělí normální trénink, kde jsem dostal koňara. Přesto jsem v úterý udělal posilovnu. Středu jsem vynechal, ve čtvrtek a v pátek už jsem zase trénoval a v sobotu byl normálně připravený na zápas.“

Proč o vás trenér nemluvil pravdu?

„Na tiskové konferenci po Slavii se na mě nikdo trenéra neptal, on začal mluvit sám. Proč začal? Protože proti mně