Olomouc trestá Pilaře. Za kritiku trenéra přeřazení do béčka a pokuta | iSport.cz

Středeční rozhovor pro deník Sport , ve kterém Václav Pilař reagoval na slova trenéra Radoslava Látala po sobotním utkání se Slavií, nabral v Olomouci další vývoj. Sigma podle informací iSport.cz přeřadila 31letého záložníka do B týmu a udělila mu pokutu. Samotný hráč s vyřazením z kádru počítal, pod trenérem Látalem hrát nechce. Na Hané nyní řeší rozvázání Pilařovy smlouvy, která mu končí v létě. Klub se hráče nechce zbavit zadarmo a požaduje kompenzaci.

Pilařovo moravské angažmá se nezadržitelně chýlí ke konci. „Václav Pilař porušil podmínky Ligové profesionální smlouvy a klub nastalou situaci vyřešil interním opatřením vůči hráči. Danou záležitost SK Sigma Olomouc nebude nadále komentovat,“ napsal klub ve strohém prohlášení na webu.

Jak přesně Pilaře klub potrestal? Podle informací iSport.cz ho Sigma poté, co s hráčem vyšel rozhovor o jeho situaci v Olomouci, vyřadila z kádru prvního týmu a udělila mu pokutu. Pilař se má připravovat s béčkem, tři kola před koncem podzimní části FORTUNA:LIGY je jasné, že na Hané dohrál.

Samotný hráč s vyřazením z kádru počítal, pod trenérem Látalem, který uvedl, že Pilař nebyl schopen do čtvrtka trénovat, hrát nechce. Zdůraznil, že v Sigmě byl v minulé sezoně spokojený, jenže jednání nového kouče ho donutilo promluvit o své aktuální situaci, která ho velice trápí.

„Nechci na nikoho plivat, ale řeknu, jak to bylo. Jsem zdravý. Takže to, co řekl pan Látal, tak úplně není pravda. V týdnu před zápasem (se Slavií) jsem měl v pondělí normální trénink, kde jsem dostal koňara. Přesto jsem v úterý udělal posilovnu. Středu jsem vynechal, ve čtvrtek a v pátek už jsem zase trénoval a v sobotu byl normálně připravený na zápas,“ ohradil se pro Sport s tím, že požádal o rozvázání smlouvy.

Pilaře nejvíc naštvalo, že z vyjádření olomouckého kouče se může zdát, že opět bojuje se zdravotními problémy. To ale razantně popírá. „Teď se cítím úplně skvěle, za poslední půlrok jsem odehrál 15 zápasů, měl tři góly a tři asistence. Všechno jsem vyřešil, zaťukám to, ale i koleno je super. Tohle je pecka, navíc vím, že to půjde ještě nahoru,“ řekl šikovný záložník.

V kancelářích na Hané jeho výroky proti současnému trenérovi vyvolaly poprask a rychlou reakci. Pilař v prvním týmu dohrál, teď se jen řeší to, jakým způsobem se jeho angažmá půl roku před vypršením kontraktu ukončí. Sigma hráče nechce pustit zadarmo, po možném zájemci bude požadovat kompenzaci. Hráčovi agenti už rozjíždí první kolečka jednání o Pilařově novém působišti.

Nespokojenost dal po sobotním šlágru se Slavií (0:0) najevo také zkušený olomoucký gólman Miloš Buchta. „Byl jsem překvapený, že jsem neviděl své jméno v nominaci na zápas. Jsem zdravý, ráno jsem měl normální plnohodnotný trénink, počítal jsem s tím, že podzim normálně dochytám,“ divil se 39letý brankář tomu, že se nedostal ani na lavičku.