Klokani, palte! Fans vzali za svou Le Giangovu charitu, slibují desetitisíce | iSport.cz

„Nenapadlo mě, že se to takhle rozjede. Ten příběh mě chytil za srdce a je o to hezčí, že se toho chytilo tolik lidí. Mám za to, že společně toho dokážeme víc,“ zářil Patrik Le Giang, když se o slibu fandů dozvěděl.

Ceník Družstva fanoušků Bohemians je jasný:

15 tisíc korun za každý gól do sítě Baníku Ostrava.

15 tisíc korun, pokud vršovický gólman vychytá čisté konto.

A kdyby to snad „náhodou“ v 19. kole FORTUNA:LIGY nevyšlo, tak padne minimálně celý výtěžek z nevyužitých záloh vratných kelímků, kterými fanoušci podporují klub v každém domácím zápase. Takže ještě před výkopem se malý Matias může těšit na přibližně 20 tisíc korun na rehabilitaci.

Teď je částečně na Le Giangovi, aby namotivoval svoje spoluhráče v poli, sám se o vstřelené góly nepostará, a „klokani“ rozhodně nepatří mezi nejproduktivnější týmy ligy, přitom tentokrát jsou zásahy potřeba ještě víc. A právě gólman ve Vršovicích představil příběh chlapce z jeho rodného Fiľakova na jižním Slovensku:

„Matiasko“ se měl narodit jako zdravý chlapeček, jenže brzy se vše zvrtlo. Chybí mu sací i hltací reflex, takže stravu přijímá hadičkou přímo do žaludku. Problémy má i s očima a srdcem, nemůže chodit ani mluvit. Právě v tom by mu ale mohly pomoct soukromé rehabilitace. Jenže každá procedura stojí 4 tisíce eur, přibližně 100 tisíc korun. A to si rodiče nemohou dovolit.

Právě to Le Gianga dojalo: „Využil jsem toho, že působím v Čechách a klubu, jako je Bohemka. Věřím v dobro u lidí. Je v každém z nás, ale bojíme se ho odkrýt. Když máme nějaký silnější podnět, lidi se spojí,“ vypráví.

Nejdřív zorganizoval dražbu svých vítězných rukavic ze zápasu s Příbramí, kde chytal jednu tutovku za druhou. V jinak ne zrovna pěkném zápase zářil tak, že se dostal do sestavy kola a od Sportu dostal osmičku. Rukavice vynesly tisíc eur (25 tisíc korun), další tisíce poslali fanoušci jen tak. A teď se přidalo družstvo s více než dvěma tisícovkami členů.

Slovák, který na svou premiéru v zelenobílé brance musel čekat kvůli zlomenině klíční kosti, si tribuny v Ďolíčku hodně rychle získává. Doma ještě nepustil gól, pozornost poutá svými rituály a otevřeností. Vedle toho má i vlastní neziskovku inspirovanou LeBronem Jamesem, před rukavicemi dražil třeba dres kamaráda (a soupeře) Patrika Hrošovského.

„Když jsem se dostal tady do ligy, vzpomněl jsem si, jak jsem jako malý chlapec začínal. Brankář Fiľakova v páté lize Jano Bahleda pro mě byl idol, bůh. Každé dítě má svůj sen a nemá hranice, mantinely si vytváříme až když dospíváme. Chci ukázat, že i chlapec z malého města se může někam dostat a ty sny si splnit,“ vysvětluje. V podvečer v Ďolíčku může fotbal a dobročinnost spojit na hřišti.

