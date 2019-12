Bravo, sudí! Na Spartě bylo vše proti nám, hlesl střelec Boleslavi | iSport.cz

„Začátek byl z naší strany fakt špatný. Inkasovali jsme rychlé dva góly. Chtěli jsme jít do vedení my, ale to se nám nepovedlo. Pak se nám podařilo snížit, hra se vyrovnala a dokonce jsme přidali i gól na 2:2. A pak už vládla Sparta. Vstřelila branku na 3:2 a už to bylo těžké. Všechno bylo proti nám,“ hlesl po utkání Budínský, který má v sezoně již osm branek a pět asistencí.

Boleslavský záložník se před novináři hodně krotil, ale emoce stejně neudržel. Jakmile nebyl před televizními kamerami a nastavenými diktafony, napálil hlavní arbitra nedělního zápasu na svém Instagramu: „Bravoo“ napsal v ironickém příspěvku, ke kterému přiložil Rejžkovu fotografii a vysmáté smajlíky.

Narážel tím nejspíš na situaci ve druhém poločase, kdy se Středočeši cítili být ochuzeni o pokutový kop. Domácí Srdjan Plavšič obral Budínského ve vápně o balon a neobešlo se to bez vzájemného kontaktu. Penalta? Ani náhodou, signalizoval sudí Rejžek, který měl k dispozici i VAR.

Sparta - Mladá Boleslav: VAR zkoumal možnou penaltu, Budínský spadl po kontaktu s Plavšičem Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Druhým sporným bodem v očích hostujících hráčů byla třetí branka Letenských. Podle hostů jí předcházel Plavšičův ofsajd. A do třetice je rozpálilo vyloučení Nikolaje Komličenka po druhé žluté kartě, jež si vysloužil dohráním Georgese Mandjecka.

„Těžko se mi to po utkání hodnotí, jsem ještě hodně v emocích. Viděl jsem dost sporných momentů a většina byla odpískána proti nám,“ řekl svůj názor naplno kapitán Marek Matějovský a zároveň si rýpnul i do sparťanů. „Kanga, Mandjeck či Plavšič přihrávají pády. Válejí se, a když vidí, že z toho nic nebude, jsou najednou jak srny.“

Nepřímo si do rozhodčích rýpl i boleslavský trenér Jozef Weber. „Nechci si kazit hloupou větou dojem z utkání, byli na hřišti lidé, kteří tempu a kvalitě hry nestačili.“

Sparta - Mladá Boleslav: Kanga krásnou střelou hned vrací Letenským vedení, 3:2!

Sparta - Mladá Boleslav: Komličenko sestřelil Mandjecka a dostává druhou žlutou kartu

SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 5:2. Strhující zápas s krásnými góly rozhodl Kanga

Jílek: Cítil jsem, že mužstvo je silné. Od třetího gólu jsme hru kontrolovali