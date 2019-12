Oscar se přesune do Slavie, je smířený Hoftych. A co Baluta s Musou? | iSport.cz

Zimní pauza nevnáší do Slovanu moc radosti. Začnou se sčítat ztráty, kádr prochází každoročně řadou změn. Jinak tomu nebude ani tentokrát, Oscar měl podle slov trenéra Pavla Hoftycha odehrát proti Karviné (3:0) poslední zápas za Liberec. Zamíří do Slavie. Naopak se očekává, že další hostující duo sešívaných Alexandru Baluta, Jan Kuchta zůstane. Osud Petara Musy budou oba kluby ještě řešit.

Šikula Oscar Dorley zvládl v Liberci celkem 52 ligových zápasů. Proti Karviné, kterou Slovan přehrál 3:0, hrál zřejmě naposledy. Informaci potvrdil na tiskové konferenci trenér Severočechů Pavel Hoftych. „S vedením jsme si řekli, že přestupy i spekulace necháme až po podzimní části a pak se o nich pobavíme… Ale není tajemstvím, že se počítá s přesunem Oscara do Slavie. Je to jasné,“ prohlásil.

Jednadvacetiletý liberijský reprezentant dal doposud ve FORTUNA:LIZE tři branky, pro severočeský celek ho objevil tehdejší kouč David Holoubek před dvěma lety. Začala se navíc vyjasňovat i situace kolem dalších hostujících hráčů z Edenu. Zůstat by měli na jaře v Liberci Alexandru Baluta s Janem Kuchtou.

„Čeká nás setkání s vedením Slavie, pobavíme se o tom. Kuchta u nás ještě potřebuje odvést práci, nastupoval málo. V případě Baluty myslím, že zůstane určitě, což je pro nás dobře,“ pokračoval Hoftych.

Osud Petara Musy zatím zůstává nejasný. „Nemůžu předjímat. Podle mě ještě Petar není připravený na Slavii, potřebuje odehrát další zápasy, což bylo vidět i v sobotu,“ mínil 52letý trenér. Chorvatský talent odehrál pod Ještědem na podzim 17 zápasů a sedmkrát se radoval z gólu. „Věřím, že dojdeme k obecné shodě a zůstane. Potřebuje se totiž ještě učit,“ pokračoval Hoftych.

Informační šum prozatím panuje okolo nejlepšího klubového střelce Romana Potočného, který prvním gólem krátce po přestávce rozhodl zápas s Karvinou. Skóroval už podeváté. „Omlouvám se, ale k situaci se nechci vyjadřovat,“ komentoval možný přesun ihned po utkání 28letý krajní záložník. Smlouvu má přitom podepsanou pouze do konce sezony.

I díky jeho pravidelným příspěvkům začal Slovan ve druhé polovině podzimu sbírat body. Z předposledního místa, kam spadl po pátém kole, se vyšplhal do klidného středu tabulky. Proti patnáctým Slezanům sice v první půli Liberečtí nedokázali obranu hostí prolomit, po přestávce se ale trefili hned třikrát.

Druhý z gólů vzbudil kontroverzi. Marek Janečka zavelel k vyzkoušení ofsajdové pasti u standardky Romana Potočného, nacvičená situace se hostům zřejmě povedla, ale pomezní sudí nechal akci běžet a míč nakonec Kamso Mara po přihrávce Matěje Chaluše poslal do brány. I pokračování akce přitom zavánělo dalším ofsajdem.

„Druhá branka patří do silvestrovské show. Nevím, jestli pomezní sledoval večerníček, ale jednoduše to nezvládl. Na takové úrovni by se podobné věci neměly stávat,“ kroutil hlavou karvinský kouč Juraj Jarábek.

Naznačil také, že kádru se během zimní přestávky změny nevyhnou. „Z ofenzivy jsme zklamaní. Nechci nikoho kritizovat, ale s některými se budu muset rozloučit. S takovým přístupem nemohou pokračovat. Nejdřív musí hrát za klub a pak až za sebe,“ dodal slovenský kouč.

Karvinou sráží hlavně domácí zápasy, zároveň má po Opavě druhou nejhorší ofenzivu ligy. Proti Slovanu ji však nepodržela ani defenziva, třetí gól darovali domácímu Radimu Breitemu po hrubce Marek Janečka s Milanem Rundičem. „Čekám od některých klíčových hráčů víc. Jak směrem dozadu, tak dopředu. Nerad bych ale změny řešil předčasně,“ dodal Jarábek.

V Liberci se změn naopak nebojí. Jsou na ně zvyklí. „Každý rok je to stejné. Někteří odejdou, ale pokaždé to zase funguje. Není důvod se obávat,“ uzavřel kapitán Breite.