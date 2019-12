Švejdík: Guľa byl proti Trpišovskému balzám. Pro Plzeň rozhodl i Šádek | iSport.cz

Předem férově přiznává, že ve vztahu k Adriánu Guľovi nemůže být úplně objektivní. „Mluvím o člověku, ke kterému mám blízko, máme podobný pohled na fotbal i na život, takže ho asi budu chválit,“ říká Ondřej Švejdík, který pod novým trenérem Plzně působil během krátkého hostování v Žilině. V placené části rozhovoru bývalý sparťan rozebírá, v čem mu slovenský kouč seděl na rozdíl od Jindřicha Trpišovského, kterému českému trenérovi se nejvíc podobá i proč si myslel, že se víc hodí do Sparty než do Plzně.

iSport podcast: Kde se zlomila kariéra Pavla Vrby? A čím změnil český fotbal? VŠECHNA VIDEA ZDE

Říkáte, že s Adriánem Guľou jste si blízcí, jak to vzniklo?

„Jsme kamarádi. Poprvé jsem ho potkal v Opavě, to mi bylo sedmnáct, on přišel a bydlel ve vedlejším vchodě. Byli jsme spolu prakticky každý den od rána do večera. Byl první, kdo mi ukázal profesionalismus, a jsme ve stálém kontaktu. Někdy je to intenzivnější, někdy méně, byl jsem mu i na svatbě, znám jeho rodinu. Áda byl za mnou i v Holandsku na menší stáži, nějaký telefonický kontakt udržujeme stále.“

Popište ho jako hráče...

„Poctivý. V Opavě si přetrhl křížový vaz v koleni a tehdy ještě neexistovali žádní kondiční trenéři, takže se připravoval na návrat sám. Běhal do kopce většinou tak dlouho, až se pozvracel. Byl to opravdu dobrý fotbalista. Sice neměl rychlost, ale měl výbornou techniku, kvalitní přihrávku i centr, dobrou kličku i střelu, byl takový buldok. Když se zakousne, nepustí.“

A jaký je to trenér?

„V první řadě lidský. Jako trenéra jsem ho zažil, když jsem skončil v Liberci a šel jsem na tři měsíce do Žiliny. A pro mě to byl balzám. Jeho pohled na fotbal a to, jak to dokáže přenést na hráče, je úžasné zažít. Možná za sebou nemá tolik klubových úspěchů, ale dokáže vychovat hráče, mluví za něj spousta fotbalistů, kteří hrají ve světě. Umí naučit fotbal, to je jeho velká deviza.“

V čem konkrétně to pro vás byl balzám oproti Liberci, kde vás vedl Jindřich Trpišovský?

„S Adriánem jsme kamarádi, tykáme si a lidsky si sedíme. S trenérem Trpišovským a jeho realizačním týmem jsem si nesedl, měli jsme jiné hodnoty