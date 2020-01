Hložek, král českých dorostenců: Můj nejlepší rok! EURO? Jel bych rád | iSport.cz

2016 a 2017: Michal Sadílek. 2018: David Heindenreich. A 2019? Adam Hložek! Trofej pro nejlepšího staršího dorostence Česka dostal sparťanský supertalent, jenž navázal na loňské vítězství v kategorii mladšího dorostu. Je mu teprve sedmnáct, ale nepřehlédnete ho: sestava Sparty je bez něj nepředstavitelná a patří k hvězdám české jednadvacítky, která bude hrát o postup na EURO. Vánoce jsou dávno pryč, ale Adam Hložek dostal ještě jeden dárek v neděli. Na galavečeru Grassroots pózoval s cenou pro nejlepšího staršího dorostence Česka. „Dokonalé! Jsem moc spokojený, i když to zdaleka není jen o mně. Pomohl mi celý tým,“ vyznal se sparťanský ofenzivní univerzál na nablýskaném Žofíně. Na rok 2019 bude vzpomínat s láskou: s přehledem zvládl přechod do velkého fotbalu a potvrdil pověst jedné z největších českých nadějí. „Chci se dál posouvat, třeba letošní EURO by bylo krásné,“ zasnil se.

Když někdo před vámi zmíní loňský rok, tak…

„Tak hned dodám, že to byl můj zatím nejlepší fotbalový rok v životě. Loni jsem tady říkal, že se ve Spartě budu chtít napevno dostat do základu – a povedlo se. Moc mě baví sparťanská kabina, cítím se tam v pohodě. Starší kluci mě vzali bez problému a je fajn, že se mám od koho učit.“

Dost teenagerů posun do dospělého fotbalu nezvládne, ale vám se to zatím daří. Čím to?

„Všechno se mi sešlo. Nejdůležitější bylo zvyknout si na jinou rychlost hry i na to, že ligový fotbal je mnohem náročnější. Nejen kondičně. Na tyhle věci se těžko dopředu připravuje, o to víc si cením, že mi to všechno klaplo.“

Klape to i dalšímu sparťanovi, šestnáctiletému záložníkovi Adamu Karabcovi. Jaké bylo mu na galavečeru předávat cenu pro nejlepšího mladšího dorostence?

„Příjemná záležitost. Adama sleduju, dlouho jsem s ním chodil do třídy na základku. Moc mu fandím a doufám, že se dostane k nám do áčka.“

Co byste rád letos stihnul?

„Víc gólů, to je můj osobní cíl. Se Spartou bych chtěl vyhrát MOL Cup a být druhý v lize, abychom se mohli v létě poprat o Ligu mistrů. A případný přestup do ciziny? Zatím platí, že se snažím se maximálně soustředit jen na Spartu a podávat tam co nejlepší výkony. Zbytek nechávám na mém manažerovi.“

A co ambice s jednadvacítkou? V polovině kvalifikace na EURO jste první ve skupině.

„Dalších pět zápasů bude složitých, ale máme to dobře rozehrané a chceme postoupit. Myslím, že máme dost silný tým na to, abychom to zvládli.“

Nesníte i o velkém mistrovství Evropy, které se bude hrát letos v létě? V reprezentačním áčku sice zatím nemáte ani minutu, ale…

„Jasně, nároďák je odmala můj sen. EURO by bylo krásné, třeba zápas s Anglií ve Wembley. Rád bych jel, ovšem tohle je spíš otázka na trenéra Šilhavého než na mě.“