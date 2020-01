Jílek vyhlíží posily: Prioritou je stoper, máme jasnou představu | iSport.cz

Po náročných dvou týdnech nabírání fyzické kondice mají sparťané v nohách i první soutěžní zápas. Na Strahově v něm brankou Andrease Vindheima udolali České Budějovice 1:0. Do duelu zasáhlo celkem dvaadvacet hráčů, ovšem žádná vyloženě nová tvář. Letenští totiž dosud nepřivedli jedinou zimní posilu. „Jasně jsme deklarovali, že naší prvořadou potřebou je přivést stopera. Musí to být ale ten správný hráč,“ prohlásil trenér Václav Jílek.

Dvě jedenáctky, každá po jednom poločase. Kouč Sparty Václav Jílek rozložil v prvním přípravném utkání zátěž mezi všechny hráče, které měl k dispozici. Pro drobné šrámy či nemoc vypadli David Lischka, David Moberg Karlsson, Adam Hložek a Dávid Hancko, Martin Hašek pak dohání lehké kondiční manko. „Ale není to nic, co by nás mělo do budoucna limitovat,“ ubezpečil Jílek. Poprvé za áčko, navíc s kapitánskou páskou, naopak naskočil šestnáctiletý supertalent Adam Karabec.

Splnilo utkání s Dynamem účel?

„Určitě ano. Po čtrnácti dnech jsme chtěli mít i herní zatížení. Doufali jsme, že se vyhneme zdravotním problémům, to se podařilo. Po herní stránce to nebylo úplně optimální, po té kondiční jsme zejména ve druhém poločase splnili to, co jsme chtěli.“

Byla pro vás při skládání sestav komplikací absence hned několika hráčů?

„Nebyl to zásadní problém. Chtěli jsme mít dvě rozložené jedenáctky, což vyšlo. Že někdo vypadne, to je naprosto standardní. Jedná se o drobná zranění a nemoci. Není to nic, co by nás mělo do budoucna limitovat.“

Co vám ve hře nejvíc chybělo?

„Hlavně v prvním poločase jsme hráli strašně pomalu, bylo tam velké množství zpětných přihrávek, nevynucené chyby. Můžeme to spojovat s únavou, ta je ovšem v téhle fázi u každého mužstva. Očekával bych, že zareagujeme lépe a situace vyřešíme. V prvním poločase jsme nebyli vůbec spokojení s výstavbou hry.“

Jak jste byl spokojený s výkonem mladého Adama Karabce?

„Trochu zapadl do výkonu v prvním poločase. Adam jednoznačně naplňuje pohledy, že je to obrovský talent. Musí se srovnat se zátěží a fyzickým způsobem hry, je ale naprosto viditelné, že po technické stránce má nadstandardní řešení. Tentokrát je neukázal, neměl na to tolik prostoru. Zatím nás ale přesvědčuje o tom, že v něm dřímá velký potenciál.“

Dopředu jste avizovali, že první část zimní přípravy bude zaměřená na kondiční připravenost. Jak to hráči zvládají?

„Jsme velice spokojení. Máme to podložené čísly, monitorujeme každý trénink. I můj subjektivní pocit je takový, že to kluci zvládají velice dobře. Tohle k přípravě patří, hráči přesně plní to, co po nich chceme.“

Leden se převalil už do druhé poloviny, přesto jste dosud nepřivedli ani jednu zimní posilu. Znamená to, že jste se současným složením kádru spokojení?

„Jednoznačně bychom posily uvítali. Jasně jsme deklarovali, že naší prvořadou potřebou je přivést minimálně jednoho stopera. Bavíme se i o útočných typech hráčů. Všechno je to ale otázkou možností a vlastního přesvědčení, že to je ten vhodný hráč. Je na čase, abychom udělali správný přestup. Jsme možná rozvážnější, ale věřím, že se nám do jedné nebo dvou pozic povede někoho přivést. Nějaký čas ještě máme, něco je v jednání. Uvidíme, co se stane během příštího týdne.“

Nejste z toho už trochu nervózní?

„Samozřejmě by pro mě bylo ideální, kdyby se všichni noví hráči hlásili na startu přípravy. Čím dřív jsou tu, tím je to lepší pro jejich adaptaci. A pro nás, abychom je dokonale poznali. Na druhou stranu si uvědomuju, že to vždycky není tak jednoduché. Máme jasná kritéria. Věřím, že se nám do začátku ligy povede něco udělat.“