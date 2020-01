Zlín (zase) věří cizincům. Ulovil i Francouze, sází na dynamiku a rychlost | iSport.cz

Dominik Simerský míří z Opavy do Zlína • Jaroslav Legner (Sport)

Už to tady jednou bylo. Zlín zavalený hráči tmavé pleti. Ekpai, Traore, Diop, Beauguel, Bijimine... Pak klub tuhle cestu utnul, kouč Michal Bílek stavěl na české kabině. Teď jsou cizinci opět v kurzu. Mladí, talentovaní, žádaní. Hned dvojnásobný import dorazil z Táborska. Po záložníkovi Cheickovi Condem (19), na něhož se ptala i Plzeň, podepsal kontrakt francouzský obránce Martin Matombo N´Gimbi (22). Včera odletěl s týmem na soustředění do Turecka.

Nejdřív lehkonohý útočník Lamin Jawo z Jihlavy. Po něm duo z třetiligového Táborska. Teenagera Cheicka Condeho z Guiney provází pověst velkého talentu. „Zaujal víc klubů,“ ověřil si generální manažer Fastavu Zdeněk Grygera, který byl v jednáních nejpohotovější.

Zlín mu přivedl i kamaráda, defenzivního specialistu Matomba N´Gimbiho, jenž na podzim hostoval ve Varnsdorfu. V Česku je už čtyři roky, domluví se. Předtím působil ve Vlašimi a v Benešově. „Je to zajímavý hráč. Uvidíme, jestli se prosadí hned anebo ho pošleme na hostování,“ uvedl Grygera. Jeho příchodem je kádr směrem dovnitř uzavřený.

Ve zlínské šatně opět frčí francouzština, angličtina. Návrat k cizinecké legii? Tak to podle druhého muže klubu není. „Je to spíš shoda okolností. Nabídly se tyto možnosti, tak jsme je využili,“ podotkl k transferům. S Táborskem spolupracuje Zlín dlouhodobě a je to pro obě strany výhodné.

Stačí vzpomenout cestu záložníka Ibrahima Traorého z druhé ligy přes Fastav až do Slavie, ve třiceti letech za těžké miliony. Z jihu Čech přišli také Vukadin Vukadinovič nebo Adnan Džafič. „Lidé v Táborsku se vyměnili, ale známe se. Jednání byla solidní. Zatím se to vždycky podařilo,“ uvedl Grygera, jenž sází na typovou odlišnost fotbalistů s africkými kořeny.

Poznar: Mají co nabídnout

Do hry mají vnést pohyblivost, dynamiku, rychlost, techniku. Atributy, které mužstvu na podzim často chyběly. Proto až dvanácté místo v tabulce. Jarní Zlín má být lepší. Kádr byl provzdušněn, atmosféra se změnila. „Ti kluci jsou trošku jiní, mají nám co nabídnout. My ostatní jim pomůžeme v aklimatizaci, aby se jim tady dobře hrálo,“ přislíbil útočník Tomáš Poznar po sobotní přípravě s druholigovou Líšní (0:1). Nastoupili v ní Conde s Jawem. „Lamin je velmi sympatický kluk a dobrý fotbalista,“ poznamenal Poznar, jeho kolega i konkurent v sestavě.

Gambijského útočníka, jenž na podzim nastřílel ve FNL pět branek, bude tým potřebovat mít ve formě ihned. Největší zimní posila Dávis Ikaunieks je totiž stále mimo hru se zraněným svalem. Lotyšský reprezentant sice nechybí ve výpravě pro Turecko, ale v dalších dnech bude trénovat individuálně. Je možné, že do zápasu naskočí těsně před startem FORTUNA:LIGY. Aspoň na pár minut. „Jeho stav je pozitivnější,“ uvedl Grygera.

Přínos zahraničních borců se zatím trenér Jan Kameník neodvažuje hodnotit. „Jsou tu krátce, musí se s týmem víc sžít. Lamina s Condem jsme viděli v sobotu poprvé v ostrém zápase,“ připomněl. „V Turecku už půjdeme víc do herních věcí. Je jasné, že nás nejvíc trápí koncovka. Proti Líšni jsme šli třikrát sami na bránu,“ upozornil na největší slabinu. „Jsem nadržený na góly. V zakončení se musím víc uvolnit a být důslednější,“ nakázal si Lamin Jawo.