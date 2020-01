Na Letné to vře. Co se stalo mezi trucujícím Haškem a vedením Sparty? | iSport.cz

Byla to časovaná nálož, která v útrobách Letné několik týdnů tikala. A v pondělí, tedy v den odletu sparťanského áčka na soustředění do španělské Marbelly, naplno explodovala. Záložník Martin Hašek si totiž postavil hlavu a navzdory platnému kontraktu a povinnostem z něj plynoucích se k odletu nedostavil. „Klub to vnímá jako výrazné porušení hráčových povinností a vyvodí z takového jednání důsledky,“ uvedla Sparta v prohlášení. Další budoucnost produktivního středopolaře tak zůstává zastřena mlhou.

Ve fotbalovém zákulisí se už delší dobu hovořilo o tom, že vztahy mezi Martinem Haškem a vedením Sparty nejsou zrovna idylické. Během pondělí ale definitivně spadly na bod mrazu. Čtyřiadvacetiletý fotbalista totiž bezprecedentně odmítl s mužstvem odcestovat na herní soustředění do Marbelly.

„K odletu na soustředění se nedostavil záložník Martin Hašek. Klub to vnímá jako výrazné porušení hráčových povinností a vyvodí z takového jednání důsledky,“ oznámil klub na svém webu jen pár minut poté, co letadlo se letenskou výpravou odrolovalo z letiště Václava Havla.

Kde hledat prapůvod sporu, který se vyhrotil až do tohoto vysoce krajního řešení? Podle informací serveru iSport.cz v Haškovi během podzimu uzrálo rozhodnutí, že by rudý klub rád opustil a zamířil na zahraniční angažmá. Na dostupnost všestranného záložníka se už koncem roku vyptával maďarský Ferencváros, během ledna pak přispěchala se zájmem izraelská Haifa.

Haška možnost zamířit na Blízký východ zaujala, svým nadřízeným několikrát potvrdil, že by tuhle nabídku rád využil. Oba kluby se ale do přímých jednání nedostala, kontakt probíhal jen za prostřednictvím agentů. Nabídka z Haify na zhruba 20 milionů korun nicméně nebyla na takové finanční úrovni, aby pro Spartu byla akceptovatelná.

I proto bylo během pondělí v letenských kancelářích pořádně dusno. Podle zákulisních informací došlo k ostré výměně názorů mezi Haškem a nejužším vedením klubu reprezentovaným sportovním ředitelem Tomášem Rosickým a členem představenstva Petrem Hrdličkou, jenž má v klubu od podzimu na starost transfery.

Haškovi mělo být oznámeno, aby se dostavil k odletu na soustředění, jak mu velí jeho platná hráčská smlouva a povinnosti v ní zakotvené. Tak se ovšem nestalo, záložník si postavil hlavu a zůstal v Praze. Do Španělska tedy zamířil tým bez něj, což se rozhodně neobejde bez následků.

Co bude následovat? Hašek bude velmi pravděpodobně přeřazen do B-týmu, návrat k prvnímu mužstvu se v tuhle chvíli jeví jako těžko představitelný. Ve hře je pořád i varianta, že rebelující záložník nakonec klub opravdu opustí. To ovšem jen v případě nabídky, která by pro Spartu byla adekvátní. V zákulisí se hovoří o tom, že by Pražané za Haška rádi vyinkasovali minimálně 1,5 milionu eur (asi 40 milionů korun).

Najde se někdo, kdo by takovou sumu zaplatil? A znamenalo by to definitivní rozřešení současného stavu? Odpověď na tyto otázky přinesou nejbližší dny, ve většině západních lig se totiž transferové okno uzavře už 31. ledna. Vztahy mezi hráčem a klubem jsou každopádně zásadně narušeny.

Kompletní vyjádření Sparty k Martinu Haškovi Martin Hašek odmítl odcestovat s A-týmem na soustředění do Španělska. Tím hrubě porušil své hráčské povinnosti a Sparta z takového jednání vyvodí důsledky. Jde o naprosto bezprecedentní a neprofesionální jednání hráče, který musí být připravený nést následky. Martin Hašek v průběhu pondělí několikrát vyjednával se zástupci vedení o tom, že na herní kemp s mužstvem neodletí. Na sraz mužstva se dokonce dostavil bez cestovních dokladů. Vedení klubu mu sdělilo, že má odjet domů pro všechny potřebné věci a dostavit se na letiště k odletu. Tam Martin Hašek nedorazil. Finální popis situace je jednoduchý: ze strany hráče došlo k hrubému porušení vnitřních pravidel, jedná se o vyjádření pohrdání klubem, jeho vedením, trenéry, spoluhráči i fanoušky. Následovat bude finanční postih, zároveň bude nejvyšší vedení řešit budoucnost hráče. Martin Hašek má platný kontrakt a jedná v přímém rozporu se smlouvou. Sparta své závazky, vyplývající z platné profesionální smlouvy, bezezbytku plní. Hráč nikoli. Nejedná se totiž o první případ neplnění základních povinností v průběhu aktuální zimní ligové přestávky. Hašek si po skončení podzimní části sezony ani po několika urgencích kondičních trenérů nevyzvedl tréninkové vybavení nutné pro monitoring fyzické zátěže, aby mohl plnit předem stanovený tréninkový plán. Už na tento fakt vedení klubu na počátku ledna reagovalo finančním postihem. Po návratu z dovolené uvedl, že v průběhu volna neodpovídá na zprávy a bude dobře kondičně připravený. Výsledky fyzických testů přitom prokázaly významný pokles jeho fyzické kondice. Martin Hašek je nositelem sparťanského jména. Jeho otec na Letné působil jako hráč i trenér, na podzim mu dokonce před zápasem s Bohemians vedení ACS gratulovalo k padesátým narozeninám. Martin Hašek mladší je odchovancem strahovského mládežnického centra. V průběhu podzimu dostal od realizačního týmu v soutěžních utkáních minutáž 1491 min. a byl čtvrtým nejvytíženějším hráčem v kádru. V kontextu těchto faktů je jeho jednání o to více nejen neprofesionální, ale i zarážející.

