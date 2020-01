Tomáš Souček do West Hamu. Hvězda Slavie odejde za 540 milionů | iSport.cz

Přestup Tomáše Součka do West Hamu je na spadnutí • Martin Sekanina/CNC

Fotbalisté Slavie oslavují vstřelený gól do sítě Teplic • Michal Beranek / Sport

Tomáš Souček poté, co poslal střelu mimo branku Interu Milán • Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Souček míří do West Hamu • Twitter/Jaroslav Tvrdík

Hotovo! Tomáš Souček odchází ze Slavie do West Hamu na půlroční hostování s opcí. Veškeré doktorské šťourání má za sebou, dohodly se kluby a na smlouvě už je i podpis. Suma za 24letého záložníka bude ještě vyšší, než se původně čekalo. Za hostování 4,5 milionu eur, následná opce v případě záchrany v Premier League dalších 16,2 milionu eur, čili v přepočtu může do Edenu v létě přitéct bezmála 540 milionů korun. Podpis smlouvy pro iSport.cz potvrdil i Pavel Paska, přestupní částky zveřejnil na Twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Dnes večer proti Liverpoolu Souček rozhodně nenastoupí, to by bylo ztřeštěné. Vždyť teprve včera dopoledne přistál v Londýně.

Ale další věci platí. Prošel zdravotní prohlídkou, dohodly se i kluby. Suma bude dokonce ještě o kousek vyšší.

Souček si plní sen, Anglie byla na prvním místě, říká Paska. Jaké má plány s Hložkem?

Kolem 115 milionů korun dostane Slavia rovnou za půlroční hostování, dalších zhruba 420 přiletí v případě, že se West Ham zachrání v Premier League. V tom případě by se právě aktivovala povinná opce v této výši.

Dohromady je to případných asi 540 milionů korun. „Nadšení i smutek současně. Tomáš nám bude hrozně chybět. Jako kapitán, hráč i člověk. Bude těžké ho nahradit,“ napsal na Twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Pokud by West Ham Součka v případě sestupu nekoupil, bude podle Tvrdíka hráč stát více než 15 milionů eur. „Pro každého dalšího zájemce na transfer by to již nebylo 15 milionů eur výstupní doložky, ale cena po dohodě se Slavií. Nejen West Ham, ale i další zájemci o hráči byli ochotni nabídnout výrazně více než 15 milionů eur,“ uvedl Tvrdík.

