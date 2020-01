TOP 5 nejdražších přestupů z Česka: Souček s podmínkou, Rosický i Dočkal | iSport.cz

Technického záložníka zlákala lukrativní nabídka z Číny, v barvách Henanu Jianye však dlouho nevydržel. Po jediné sezoně zamířil na hostování do Philadelphie a nakonec se vrátil zpět do Sparty. V sobotu nastoupil poprvé po vleklém zranění.

3. Alex Král

Slavia >>> Spartak Moskva

Částka: 315 milionů korun

Datum: září 2019

V kolika letech přestupoval: 21 let

Pozice: záložník

Vlasatý středopolař prožil bláznivý rok 2019. Nejdřív v lednu přestoupil z Teplic do Slavie, které pomohl k titulu a parádní jízdě Evropskou ligou. V srpnu oslavil i postup do Ligy mistrů, aby vzápětí putoval do Spartaku. Tam patří do základní sestavy a je také oporou národního týmu.