Potočný: Potřeboval jsem změnu, Baník měl zájem. S týmem už trénoval | iSport.cz

PŘÍMO Z MALTY | Zažil bláznivé dva dny. V úterý přejezd z Liberce do Prahy, vlakem na zdravotní prohlídku do Ostravy. Přespání v Kroměříži, odjezd do Vídně a odtamtud odlet na Maltu. Ve středu odpoledne pak Roman Potočný konečně dorazil za svými novými spoluhráči z Baníku. Než se s nimi seznámil a odjel na první trénink, našel si deset minut na úvodní rozhovor. Konkurence v ostravském kádru se zase zvýšila, proto by měl Denis Granečný odejít na hostování do Českých Budějovic.

Romane, váš agent tvrdil, že možností jste měl několik. Proč zrovna Baník? „Kvůli zájmu, cítil jsem od nich eminentní zájem. To mě nejvíc potěšilo. Táhlo se to dlouho, každý den jsem doufal, aby mě Liberec uvolnil. Teď už jsem strašně rád, že jsem tady s klukama.“

Devět podzimních gólů přestupu evidentně pomohlo...

„Jo, jsem za každý gól i přihrávku strašně rád a hrozně si vážím toho, že se mi podzim takhle povedl. Teď hlavně abych na to na jaře navázal tady.“

Bude složité do toho rychle zapadnout? Za dva týdny začíná liga.

„Myslím, že jsem kluk do party. Mám rád srandu a tak polovinu mančaftu osobně znám, protože jsem s nimi hrál. Třeba Martin Fillo mi včera psal, že se na mě těší. To mě potěšilo. Doufám, že zapadnu co nejdřív, abych co nejdřív pomohl.“

Koho ještě znáte?

„Smoliče (Smolu) z Loun, s Filousem (Fillem) a Hrubasem (Hrubým) jsem byl v Teplicích a s Flaškou (Fleišmanem) v Liberci. Jány (Jánoš) byl v dorostu na Spartě, to je asi všechno. Až na ty mladé jsem všechny už někde viděl.“

Jak se těšíte na přesun do Ostravy?

„Jsem z Roudnice nad Labem, takže pro mě je to druhý konec republiky, ale těším se. Je to výzva a fanouškovská základna je obrovská. Na tu se těším nejvíc, protože když jsme u nich hráli a začalo se zpívat Baníčku, my jsme s tebou, tak jsme všichni při nástupu měli husí kůži. Teď budu v domácím dresu a ucítím to na vlastní kůži.“

V Liberci je Baník po horších letech opět vnímán jako dobrá adresa?

„Vnímal jsem ho, že je to soupeř, který je silný hlavně doma. Pokaždé jsem tam nerad jezdil, protože jsme vždycky lítali luftem. To znamená, že to bylo v Ostravě vždycky správně tvrdé, bolelo to na hřišti i u fanoušků. Teď budu na druhé straně lodi naštěstí.“ (úsměv)

Trenér Luboš Kozel chce hrát hodně po zemi, to vám bude vyhovovat?

„Já jsem sice vysoký, ale nejsem žádný vzdušný typ, taky radši hraju po zemi. Určitě mi to bude vyhovovat, fotbal se má hrát po zemi. Žádná nakopávaná nebo flákaná.“

Už vám někdo připomněl první kolo, kdy jste v Ostravě rozhodl zápas v nastavení?

„Včera mi na sociální síti párkrát něco přilítlo, ale já to mám tak, že se snažím za svůj mančaft odvádět maximum. Teď můžu říct, že jsem bohužel Baníku dal gól. (smích) Ale třeba to napravím.“

Stihl jste se v Liberci rozloučit?

„Odjížděl jsem ráno v šest na stadion a dva kluci tam za mnou přijeli. Musím říct, že mě to hodně potěšilo. A ti další mi psali celý den, že jim v kabině i na hřišti budu strašně chybět. Byli jsme fakt skvělá parta lidí. Ne spoluhráči, ale kamarádi. Taky mi budou chybět, ale těším se na novou výzvu. Blíží se mi devětadvacátý rok, změnu jsem potřeboval.“

Ven vás to netáhlo?

„Táhlo, ale když jsem viděl, jak mě chce pan Kozel a pan Jankulovski, tak jsem se rozhodl jít sem. Cítím hodně velkou zodpovědnost.“

Dostal jste smlouvu na tři a půl roku, jaký tedy máte plán?

„Jsem takový, že žiju přítomností, budoucnost moc neřeším. Chci odvádět maximum za Baník Ostrava, za dlouhodobou smlouvu jsem rád.“

I za číslo 33 na dresu?

„Třináctku má Smolič, třiadvacítku si vzal Svozka. Ještě byla volná devítka, manželka mě přemlouvala, abych si ji vzal, protože se nám sedmého druhý narodil syn. Ale mně vždycky nosily v životě štěstí trojky, teď mám dvě, tak snad to bude pokračovat.“

Kouč Kozel vám několikrát volal, tak na jakou pozici přicházíte?

„O tom jsem se s trenérem ještě nebavil, hlavně nemám nic jistého. Je tady hodně kvalitních kluků, uvidíme, jak to dopadne, protože jsem flexibilní a použitelný na více postech. Nejvíc mi však sedí asi levý záložník.“

Takže nad Jiřím Fleišmanem, o kterém někteří kluci říkají, že s ním na lajně se skoro nemusí bránit.

„Jo? Tak to nevím, ještě jsem s ním v jednom týmu nehrál, ale poznám to.“ (smích)

Tři roky v Liberci splnily vaše představy?

„Až na jeden půl rok ano. Akorát je škoda, že po jednom podzimu od nás odešel trenér Trpišovský. Tehdy jsme byli třetí nebo čtvrtí, a kdyby neodešel, zahráli jsme si poháry. To mě mrzí, v Liberci jsem se jich nedočkal, tak doufám, že si je zahraju v Baníku. Třeba už letos.“

Nezlobte se, ale říká se o vás, že jste správný magor. V jakém slova smyslu?

„V tom, že mám rád srandu. Umím si ji udělat i ze sebe, neurážím se. Hodně do všech rýpu a kluci mi říkají Sauron, protože prý všechno vidím. Jednomu od nás jsem třeba říkal slípkan, protože nosil slipy. (smích) A v poslední době se mi začalo říkat i Pepin z Postřížin, protože jsem na všechny řval. Taky už mi psali z Liberce, že je tam beze mě ticho. V osobním životě působím hrozně tiše a klidně, v kabině se pak vždycky změním.“