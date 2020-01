Baroše opět trápí achillovka, předčasně odjel ze soustředění Baníku | iSport.cz

„Ačkoliv se nejedná o dlouhodobější zranění, termín návratu do tréninkového procesu lze nyní těžko odhadnout,“ uvedl Baník na svém webu.

Achillovka začala Baroše znovu trápit poté, co se na soustředění zapojil do cvičení s míčem. „S Milanem jsme proto společně vyhodnotili, že než být tady a chodit jen do posilovny, vrátí se domů a čas může věnovat specializované léčbě u docenta Koláře. Těžko odhadovat, kdy by mohl být znovu v přípravě, ale samozřejmě doufáme, že to nebude trvat dlouho,“ řekl sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.

Baroš nastoupil na podzim v devíti z 20 ligových kol a dal jeden gól.