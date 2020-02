Pelta na stráži i spojení Kangy s Dočkalem. Co ukázala příprava Sparty? | iSport.cz

Krásné počasí. Slunečno, azurová obloha, teplota na dvaceti stupních. Perfektně zastřižený pažit. K tomu kompaktní a směrem dopředu velmi zajímavý výkon. Ovšem taky vagón neproměněných šancí a porážka 1:2 s norským vicemistrem Bodo/Glimt. Včerejší přípravný duel Sparty dokonale splňoval definici rozporuplna. Co všechno předposlední test Letenských ukázal?

„Špion“ Pelta

Zbývala půlhodina do výkopu, když se z jednoho z aut na parkovišti vyloupla známá postava. Miroslav Pelta. V ležérním modrém triku napůl zastrčeném v kalhotách si to společně se svým advokátem Bronislavem Šerákem namířil rovnou k letenskému táboru. „Tak jsem vás přijel zkontrolovat,“ zahalasil rozšafně směrem ke sportovnímu řediteli Sparty Tomáši Rosickému a spiklenecky mrkl. Co viděl? Solidní výkon konkurenta, ale taky jeho porážku.