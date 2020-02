Potíž pro Spartu! Kozák si poranil kotník, předčasně letí domů | iSport.cz

PŘÍMO Z MARBELLY | Dosud se v zimní přípravě Spartě větší zdravotní problémy vyhýbaly, čerstvě však musí řešit nepříjemnost. Během herního soustředění ve Španělsku si totiž útočník Libor Kozák poranil kotník. Od zbytku týmu se proto odpojil a ještě v neděli se vrací do Prahy. Start v prvním jarním kole by ale podle všeho neměl být ohrožen.

Nemoci Davida Lischky s Adamem Hložkem a lehké svalové problémy Srdjana Plavšiče. To byly jediné trable, které museli Letenští napříč lednem řešit. To už ale neplatí. Do stavu zraněných se nově přesunul útočník Libor Kozák, kterému vystavily stopku potíže s kotníkem.

Vytáhlý střelec se proto v neděli po večeři předčasně odpojil od mužstva a zamířil zpět do Prahy, kde zahájí okamžitou léčbu. Vedení Sparty k tomu kroku přistoupilo z toho důvodu, že by někdejší hráč Lazia či Aston Villy stejně nemohl zasáhnout do čtvrteční generálky proti Malmö. V Čechách navíc bude mít Kozák k dispozici komplexnější lékařskou péči.

Podle informací serveru iSport.cz bude klub vše směřovat k tomu, aby byl Kozák k dispozici pro první jarní duel, který rudí odehrají už v sobotu 14. února doma proti Slovanu Liberec.

Kozák po letním příchodu do Generali Areny nastoupil do čtyřiadvaceti soutěžních zápasů, ve kterých vstřelil deset branek.

