Šindelář mění Baník za Karvinou. Přichází na půlroční hostování | iSport.cz

Fotbalistům Karviné v boji o záchranu v první lize pomůže obránce Martin Šindelář. Devětadvacetiletý stoper do předposledního celku tabulky přišel na půlroční hostování z Baníku Ostrava. Oba kluby o transferu dnes informovaly na svých internetových stránkách.

Šindelář vstoupil do ligy v Olomouci a v létě 2017 přestoupil do Ostravy. V Baníku nejprve patřil ke stálicím základní sestavy, ale v podzimní části této sezony už zasáhl jen do deseti utkání. Celkem má na kontě v nejvyšší soutěži 126 zápasů a sedm branek.

Pro Karvinou jde o třetí zimní posilu. Smlouvu na rok a půl s klubem podepsal brankář Petr Bolek a na půlroční hostování z Dunajské Stredy přišel nigerijský útočník Abdlurahman Taiwo. Slezany před jarem dělí od příček zajišťujících záchranu 12 bodů.