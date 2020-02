Norský lék Sparty. Vindheimovi prospěl přesun, napojují se s Dočkalem | iSport.cz

PŘÍMO Z MARBELLY | V létě přicházel na Letnou, aby zacelil letitou díru na pravém kraji defenzivy. Start Andrease Vindheima do rudého angažmá ale rozdupaly zdravotní problémy, kvůli kterým musel vynechat většinu přípravného bloku. Na podzim proto nastupoval spíš sporadicky. Když už na hřiště šel, tak povětšinou coby křídelní hráč. Nyní se definitivně vrací do své komfortní zóny, na pozici pravého obránce. A v zimní přípravě začíná ukazovat, čeho všeho je schopen. „Jeví se senzačně,“ neskrývá nadšení asistent trenéra Jiří Saňák. V sekci iSport Premium najdete pohled Bořka Dočkala i rozhovor s norským hráčem Sparty nejen o tom, jak se těší na spolupráci s kapitánem.

Uplynulo hodně vody od chvíle, kdy naposledy měla Sparta stabilně zabezpečený post pravého obránce. Od zimy 2018, během které byl po souhlasu tehdejšího kouče Andrey Stramaccioniho prodán do nizozemského Vitesse Vjačeslav Karavajev, klub hledal adekvátní náhradu. Marně. Variant se vyzkoušelo víc, Ondřej Zahustel, pak Alexandru Chipciu. Žádná ovšem nebyla dostatečně dobrá.

Nyní se zdá, že by znovu po letech Pražané nemuseli mít na strategicky velmi důležitém postu slabinu. Co víc, pozici pravého beka by mohli během zimní přestávky přeměnit ve svou přednost. Postarat se o to může Andreas Vindheim. Norský sympaťák, jemuž první půlrok ve Spartě poničilo letní zranění.

„V přípravě se nám Andreas jeví senzačně, to říkám naprosto otevřeně. Nejen výkonem na hřišti, ale máme to podložené i daty. Je to hráč přesně do způsobu hry, který chceme předvádět. Výborně přivedená posila,“ konstatuje asistent trenéra Jiří Saňák.

Byl to Václav Jílek, v té době stále ještě oficiálně vedený jako kouč olomoucké Sigmy, který mocně