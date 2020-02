Baník si hýčká 16letý talent. Obdivuje De Jonga, otec má slavný titul | iSport.cz

Milan Baroš : 38 let, Jan Laštůvka: 37 let. A vedle nich o více než dvacet roků mladší Jakub Drozd. „To víte, že si ze mě dělali ze začátku srandu, že kdysi hráli s mým tátou a teď se mnou,“ směje se na Maltě nejmladší člen baníkovské výpravy při odnášení pomůcek.

Když jeho otec Peter pomohl pěti góly k mistrovskému titulu (2003/04), ještě mu nebyl ani rok. Nyní se Jakub snaží přesvědčit realizační tým, že i v tak nízkém věku může sedět v šatně áčka. A zatím se mu to daří. „Na šestnáct je poměrně vyspělý. Velmi dobře cítí fotbal i prostor, nebojí se hrát. Díky kondici pracuje na velkém prostoru od vápna k vápnu,“ popisuje kouč Luboš Kozel.

„Kuba je pravák a střeďák, Peťa byl levák a bek. Takže fotbalová podobnost tam moc není,“ usmívá se Kozlův asistent a šéf baníkovské mládeže Radek Slončík, jenž s otcem Peterem v památném ročníku taky působil. „Oba jsou tišší. Peťa si z nás mladých tehdy uměl udělat srandu, ale jinak se moc neprojevoval. Člověk o něm taky skoro ani nevěděl,“ přidává srovnání brankář Laštůvka, rovněž tehdejší mistr ligy. „Já proti tátovi hrál, to byl řízný obránce, jiný typ,“ dodává i Kozel.

Jakub je moderní „box-to-box“ střední záložník. Vzít si od stoperů balon a pak ho s hlavou nahoře distribuovat dál, to je jeho doména. Anebo s ním běžet co nejkratší cestou k soupeřově bráně, to mu taky nedělá problém. „Líbí se mi, když mám hru před sebou. Jako Frenkie de Jong, ten má přehled a ví přesně, co má udělat,“ říká třetí nejlepší mladší dorostenec ČR za rok 2019.

V posledních dnech už měl Drozd náročného programu plné „kecky“, padla na něj únava. I tak však stihl spoluhráče i trenéry přesvědčit o svých kvalitách. „Sice byl u některých inkasovaných gólů, ale je to pro něj zkušenost. Chyby rozebíráme, uvědomuje si je, čímž se posouvá,“ vysvětluje Kozel.

Slabina? Logicky osobní souboje proti fyzicky nabušeným borcům. „A defenziva,“ práskne na sebe sám teenager, jehož si Baník vyhlédl v Hlučíně. „Musí zpevnit, ale to chce čas,“ přidává Slončík.

Mazáci ho mezi sebe vzali i díky pokoře a charakteru. „V hlavě to má srovnané,“ přikývne Laštůvka. Zatímco někteří mladíci s prvními výplatami začnou blbnout, Drozd by rád spojil fotbal se studiem. I proto přestoupil z obchodní akademie na sportovní gymnázium, které jej má lépe připravit na vysokou školu. „Rodiče na to hodně dbají, řešíme to,“ prozrazuje.

V lednu však šlo učení kvůli náročné přípravě a soustředění na Maltě stranou, což pokračuje i v těchto dnech, protože Drozd odletěl od Baníku za reprezentací do 17 let. Ve španělské Murcii čekají svěřence Radka Bejbla zápasy proti Maďarsku, Švédsku a Saúdské Arábii. Zda na jihu Evropy zůstane až do příštího týdne, však není jisté. Ostravští řeší jeho dřívější návrat domů, aby byl připraven na první jarní kolo na Slovácku. Tento kluk asi nebude jen do počtu.