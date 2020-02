Slavia věří Musovi! Má novou smlouvu a hlásí: Je tu nejlepší tým v Česku | iSport.cz

Naděje, budoucnost Slavie, možná už na jaře její hlavní palebná síla. Ano, to je Petar Musa, chorvatský útočník, od něhož si v Edenu hodně slibují. V zimě si ho předčasně stáhli z hostování v Liberci a čerstvě mu naložili další porci důvěry. Musa podepsal s českým mistrem novou smlouvu do června 2024. „Chci hrát tady a budu se snažit, aby to tak bylo,“ pravil vytáhlý šutér.

Na podzim v Liberci oslnil. V české lize už byl Petar Musa, host ze Slavie, adaptovaný a začal rozbalovat svůj um. Sedm vstřelených gólů v barvách Slovanu podává jasný důkaz. Červenobílí v zimě dumali, jak s chorvatským talentem naloží. Nakonec ho těsně před odletem na herní soustředění do Portugalska povolali zpět k sobě.

„Řešilo se to hrozně rychle. Myslel jsem si, že poletím na soustředění s Libercem do Turecka. Bylo to na poslední chvíli, ale teď jsem tady a jsem za to rád,“ vyznal se Musa v rozhovoru pro klubový web. „Byl jsem okamžitě rozhodnutý. Slavia je nejlepší tým v Česku. Nešlo to jinak,“ vysvětlil vzápětí.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský mladému Chorvatovi věří. Během zimní přípravy pro něj plánoval velký prostor v další sezoně, nakonec jeho přesun do Edenu ještě urychlil. Vytvoří značnou konkurenci pro Stanislava Tecla a Júsufa.

Hned v prvním přátelském zápase proti Aarhusu za „sešívané“ navíc vstřelil dvě branky. „Velká spokojenost. Byl to sice jen přípravný zápas, ale pro mé sebevědomí byl velmi důležitý. Budu se snažit, abych takto hrál i nadále,“ slíbil nadějný útočník.

Už když se do Slavie vracel, jednalo se o jeho nové smlouvě. Samozřejmě vylepšené. Původní kontrakt mu v Edenu končil v červnu 2021, čerstvě podepsal jednadvacetiletý střelec novou smlouvu s platností do června 2024. „Chci hrát tady a budu se snažit, aby to tak bylo,“ přál si Musa.

V aklimatizaci ve slávistické kabině mu pomáhá i slušná znalost češtiny, v Česku je od července 2017. „Pokud přijdeš do nového prostředí, je tohle moc důležité. Když umíte jazyk, pomůže vám to. Můžete mluvit s trenérem i se spoluhráči a víte, co se děje na hřišti i mimo něj,“ uvědomil si chorvatský forvard.

„Když jsem přišel do Slavie, každý týden jsem docházel za lektorkou a hodinu či dvě se učil. Mimo to se stále dozvídám něco nového. Teď to jde dobře. Když jsem přišel do Česka, nerozuměl jsem ničemu. Už sice pochytím vše, ale snažím se víc mluvit, aby to bylo ještě lepší,“ popsal Musa.

Nejhlasitěji a nejlépe ale za něj mluví činy na hřišti. Proto už je teď v kádru mistra a je odhodlaný tu prorazit. „Budu pro to dělat maximum. Každý trénink chci dokazovat, že za Slavii můžu hrát. Těším se na zážitek, kdy přijdu do Edenu a bude tam plno fanoušků. To je pro každého hráče nejvíc,“ zasnil se.

Další příležitost na sebe upozornit dostane stejně jako všichni ostatní slávisté v následujících dvou dnech. V pátek hrají červenobílí přípravné utkání proti Bröndby Kodaň (13.00), v sobotu se pak střetnou s Hammarby (21.00).

