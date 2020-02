Šéf Bohemians: Rekonstrukce se dá stihnout za jednu a půl až dvě sezony | iSport.cz

Ve Vršovicích by se mohly hrát i Evropské poháry. Samozřejmě v případě, že se do nich Bohemians ještě někdy dostanou • Ateliér Arnošta Navrátila

Je to blízko, nebo z plánů na přestavbu Ďolíčku znovu zůstane jen bezcenná rekvizita? Darek Jakubowicz, ředitel Bohemians, je optimista. „Začíná se mluvit o tom, že by rekonstrukce opravdu měla proběhnout,“ říká šéf „klokanů“.

Jak stadion v současné podobě ovlivňuje fungování Bohemians? Omezuje ho?

„Infrastruktura není taková, aby klub mohl dál růst. Stadion je malý a jeden z pilířů, který by měl být, je vstupné. S kapacitou šesti tisíc není příjem tak velký jako u větších klubů, které mají kapacity deset nebo i dvacet tisíc jako u Sparty a Slavie.“

Souvisejí s tím další příjmy klubu? Třeba od partnerů?

„Když nemůžeme postavit kameru tak, aby snímala hlavní tribunu, je i televizní pohled na Ďolíček špatný: je snímaný z hlavní tribuny na stranu, kde nic nestojí. A to se špatně prodává. Kdyby byl záměr opačný a partneři viděli vyprodané tribuny a u toho svoji reklamu, mělo by to větší přínos. Další věc je zázemí: třeba VIP prostory, které teď taky nemůžeme poskytnout. Nemáme skyboxy, jako mají velké stadiony. To všechno tady chybí.“

Jak klub jedná s pražským magistrátem coby vlastníkem stadionu?

„Vznikla pracovní skupina, ve které je i zástupce klubu. Skupina se potkává a teď se to dostalo do fáze, kdy bude vypsaná architektonická soutěž. Začíná se mluvit o tom, že by rekonstrukce opravdu měla proběhnout.“

Může se na ní podílet klub?

„Magistrát obecně nechce připustit, aby do toho vstoupily soukromé finance. Oslovilo nás už několik subjektů, že by byly schopné pro nás stadion postavit, ale město na to nechce slyšet.“

Zároveň se má rekonstruovat celá oblast okolo stadionu, může ji klub pak nějak využívat?

„Je dobré, že jsme součástí pracovní skupiny, protože do toho projektu můžeme mluvit, můžeme vyjádřit naše potřeby, aby to bylo co nejefektinější. Věřím, tomu, že z toho můžeme profitovat. U okolí stadionu záleží, co tam vyroste. Nás samozřejmě primárně zajímá prostor stadionu a jeho pláště. Tam se snažíme prostory zefektivnit, aby to bylo pro klub co nejlepší. Očekáváme, že budeme platit nájem, tak jestli tam budou prostory, které bychom mohli dál pronajímat… Máme nejen svoje potřeby, ale i potřeby našich partnerů, které bychom dokázali plnit. Třeba skyboxy se během týdne dají pronajímat jako kancelářské prostory atd.“

Máte nějaké konkrétní přání, co by na zrekonstruovaném stadionu mělo být?

„Přání je, aby Ďolíček jednou byl uzavřený stadion, takže tribuny ze všech čtyř stran. A aby byl záběr televizních kamer na prostor, kde jsou fanoušci. Teď je sice vidět kotel, ale devadesát procent přenosu směřuje na prostory, kde aktuálně není postavená tribuna.“

Jaké byly investice do stadionu od doby, co ho převzalo město?

„Dva týdny před záčátkem ligy byl Ďolíček staveniště. Během posledního roku se komplet zrekonstruovalo sociální zázemí pro fanoušky, kde jsme naplnili požadavky regulí ohledně počtu sociálního zařízení na počet osob. Teď pokračujeme rekonstrukcí šatny hostí, zázemí pro rozhodčí a delegáty a sociálního zázemí pro VIP.“

Kolik to stojí?

„Je to v řádu milionů. Sociální zázemí pro fanoušky stálo kolem tří milionů korun. Teď jsme v dalším milionovém projektu.“

Pokud se rekonstrukce opravdu uskuteční, dá se čekat kritika, že magistrát podporuje soukromý byznys. Je na ni klub připravený?

„Stačí se podívat, kolik stadionů v Česku je pod správou města: převážná většina. Kluby, které mají vlastní stadiony, se dají spočítat možná na jedné ruce. Je to trend i ve světě. Jen fakt bohaté kluby, které vydělávají velké peníze, si mohou dovolit vlastní stadiony. Ale my nejsme klub, který vydělává, jsme rádi, když dokážeme udržet vyrovnaný rozpočet. A další věc je, že jde o službu pro lidi. Jsme sice soukromý subjekt, ale vytváříme zábavu pro občany Prahy a ke kultuře města to patří. Když město dává velké peníze do kultury, nevím, proč by je nemohlo dávat i do sportu.“

Protiargument bude, že v Praze je situace odlišná…

„To se bavíme o dvou velkých týmech, kde ty investice byly obrovské. Na to kluby úrovně Bohemky a dalších 70 procent klubů ligy nemůže dosáhnout. Můžeme se podívat na Duklu, která byla ještě vloni prvoligová, můžeme se podívat na Žižkov… Městské stadiony tu jsou.“

Jste přesvědčený o tom, že Bohemians zůstanou v Ďolíčku? Stěhování během rekonstrukce nepřipadá v úvahu?

„Stadion bude tady. A snažíme se najít takovou variantu, abychom se nemuseli stěhovat ani na část sezony. Dá se to vyřešit třeba i s Ligovou fotbalovou asociací, že bychom hráli větší počet utkání v kuse venku, že bychom si pomohli třeba měsícem. Ale etapy jsou rozfázované tak, že by stadion mohl fungovat v omezeném režimu i během sezony.“

Už jednáte s Ligovou fotbalovou asociací nebo kluby, které by to musely odsouhlasit?

„Tohle zatím neřešíme. Víme, jaké jsou regule, jaký je minimální počet míst. A věříme, že i během rekonstrukce bychom ho měli splňovat. Ve chvíli, kdy se o rekonstrukci rozhodne a budou vyběhaná veškerá stavební povolení, je to otázka jedné a půl až dvou sezon. I v případě rekonstrukce na etapy.“