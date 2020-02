Mrzí mě, že jsem do Karviné nepřišel dřív, lituje Šindelář. Baník neřeší | iSport.cz

Z vaší strany povedená premiéra, souhlasíte?

„Nevím, když to říkáte, tak asi ano. Hlavně jsem rád, že už jsem hrál zápas. Přišel jsem pozdě, je tady jiný trenér, jiní kluci, takže se musíme sehrát. Je lepší, že jsem nešel rovnou do ostrého. Ale s Milanem si vyhovíme. Jsem rád, že jsem to přežil ve zdraví, že jsme nedostali gól, teď ještě nějaký vstřelit. Nebo si pomoct standardkou. Nějaké závary tam byly.“

Výměna do Opavy za Jaroslava Svozila nevyšla, protože jste chtěl do Karviné?

„Řešilo se to už od listopadu, věděl jsem, jaká je moje pozice v Baníku a že pokud chci hrávat, musím pryč. Panu Jankulovskému jsem to řekl, neměl s tím jediný problém. Bylo mi to povoleno. Měl jsem víc možností, nejen Karvinou a Opavou, jak se psaly články vycucané z prstu. Nakonec jsem se domluvil s Karvinou, ale to se pak stoplo... Přitom mým cílem bylo být někde už na začátku přípravy, abych se mohl rvát o místo. Tlačil jsem na to, ať se to vyřeší už přes svátky.“

Ale přišel jste až dva týdny před ligou.

„Bohužel se to táhlo měsíc. Mrzí mě, že jsem nepřišel hned na začátku ledna, protože jsem byl s Karvinou domluvený. I tady se bojuje o fleka. V Baníku se řešilo, jestli přijde, nebo nepřijde Svozil, ale mně to bylo jedno. Za dva roky, co jsem byl v Baníku, přišli čtyři stopery. To je po sportovní stránce naprosto normální. Takže pak jsem zase byl přesvědčený, že zůstanu a porvu se o místo v Ostravě, ale nakonec to dopadlo takhle. Je to řečeno hodně ve zkratce, protože spousta věcí tam proběhla, spousta neproběhla, ale k tomu už bych se nechtěl vyjadřovat.“

Takže měsíc nejistoty?

„Bylo rozhodnutí, pak se to zase změnilo, furt se to táhlo dokola. Já chápu, že jednání probíhají, ale je škoda, že se to nevyřešilo hned.“

Opavský trenér Jiří Balcárek veřejně přiznal, že o vás několik měsíců hodně stál. Takže ty články asi úplně vycucané z prstu nebyly...

„Kontaktů jsem měl víc, za zájem jsem byl vděčný. S panem Balcárkem se známe, bavili jsme se. Nakonec jsem mu napsal rozhodnutí, proč jsem do Opavy nešel. Víc si řekneme mezi čtyřma očima, nechci to ventilovat. Věřím, že to pochopí, i když na mě bude možná naštvaný.“

I přes pozdní nástup to vypadá, že v Karviné míříte do základu.

„To se musíte zeptat trenéra. Nikde v první lize vám neslíbí herní praxi, já se musím dostat přes pět vlčáků a ukázat, že patřím na hřiště. Není to tak, že přijdu z Baníku a všichni si sednou na zadek.“

Obavy z boje o záchranu nemáte?

„Už jsem párkrát o záchranu hrál. Karviná podle mě nepatří dolů, vždycky nám ve vzájemných zápasech hodně zatápěla. Kdybych nevěřil, že to zvládneme, nemám tady co dělat.“

Co bude důležité?

„Posbírat body. A bez gólů se nevyhrává. Horko těžko už se teď bude něco dohánět, ale věřím, že uděláme ještě hodně bodů. Byla by nádhera, kdybychom se z toho vyhrabali už teď, ale ten největší boj bude asi pak v nadstavbě.“

Z úvodních čtyř kol hrajete třikrát doma...

„Kolikrát už jsme počítali s jasnými body doma a nakonec to bylo úplně obráceně. Takže nevím, jestli to bude výhoda, nebo nevýhoda. Potřebujeme bodovat doma i venku.“

V této sezoně Karviná doma ještě nevyhrála.

„Všechno se jednou zlomí.“

V létě jste připraven se opět poprat o místo v Baníku?

„O Baníku vůbec nepřemýšlím. Pro mě je teď cíl pomoct Karviné, abych mohl odejít se vztyčenou hlavou. Pak se uvidí. Samozřejmě v Ostravě mám smlouvu, ale to bych neřešil.“