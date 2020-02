Nečekaný comeback! Kolumbijský křídelník Mosquera posílí Bohemians | iSport.cz

Hlavní tribuna v Ďolíčku z přelomu 60. a 70. let • Bohemians Praha 1905

Ve Vršovicích by se mohly hrát i Evropské poháry. Samozřejmě v případě, že se do nich Bohemians ještě někdy dostanou • Ateliér Arnošta Navrátila

Na stadionu by nechyběly ani komerční prostory • Ateliér Arnošta Navrátila

Jhon Mosquera míří zpět do Bohemians • Pavel Mazáč (Sport)

Byl prvním Kolumbijcem v české lize a fanoušci Bohemians ho milovali. Teď se devětadvacetiletý křídelník Jhon Mosquera vrací, podle informací iSport.cz by měl s „klokany“ ve středu poprvé trénovat. V Ďolíčku hrál v letech 2014 až 2016, připsal si 55 ligových zápasů a tři góly.

Na sociálních sítích Bohemians se objevila hádanka. U fotky letadla Lufthansy z pražského letiště stojí tajemný vzkaz: „V Praze přistála linka z Frankfurtu. Na palubě byl někdo, kdo se zapojí do tréninku. Kdo by to tak mohl být?“

Fanoušci na Twitteru v hecu tipovali kontroverzního útočníka Martina Fenina či německého trenéra Jürgena Klinsmanna. Padla i reálnější varianta se záložníkem Janem Morávkem, jenž z Bohemians před víc než deseti lety odešel do Německa.

Rozuzlení je překvapivé: do Ďolíčku by se měl vrátit kolumbijský záložník Jhon Mosquera. Šikovný levák to ve vršovickém klubu dobře zná, hrál tam dva roky. Přišel v létě 2014 ze Španělska a fanoušci si ho rychle oblíbili. Když se fotbalový kouzelník, jenž umí být elegantní i efektivní, v roce 2016 vracel domů, byli zklamaní.

Jhon Édison Mosquera Rebolledo, jak zní celé jeho jméno, strávil rok a půl v Atlétiku Nacional a od zimy 2018 působil v Deportivu Cali, klubu ze svého rodného města.