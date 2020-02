Nervózní, pak ale spokojený Guľa: V Plzni se hráči chtějí posouvat | iSport.cz

Má to za sebou. A vítězně. Adrian Guľa zvládl trenérský vstup do FORTUNA:LIGY noblesně. V prvním jarním kole Plzeň vyhrála na půdě nepříjemné Opavy 3:0 a v tabulce utekla Spartě, jež v sobotu padla s Libercem 0:2, na rozdíl osmi bodů. „Potřebovali jsme se soustředit hlavně na sebe, ale samozřejmě takovou zprávu zaregistrujete. Náskok jsme si museli uhrát na hřišti. Nečekalo nás nic lehkého. Byli jsme koncentrovaní na zápas, o našich konkurentech však nic nepadlo,“ prohlásil slovenský kouč, jenž přiznal nervozitu. Větší než obvykle. Dvěma góly zazářil Jean-David Beauguel.

Jaké je vaše hodnocení vítězného utkání?

„Je to velmi cenné vítězství. Hodně nám pomohl první vstřelený gól. Z kluků to spadlo a od té doby jsme hráli velmi slušný fotbal. Bylo důležité, že jsme byli produktivní. Byť jsme nebyli po celý zápas dominantní a soupeř byl houževnatý, zejména ze standardních situací si dovedl vytvořit nebezpečné situace, tak bylo podstatné, že jsme se tlačili za druhou brankou. Všichni zaslouží pochvalu za týmovost, kompaktnost a pracovitost. Byli jsme odměněni výborným výsledkem, nicméně na hře musíme neustále pracovat.“

Po odchodu Michaela Krmenčíka do Brugg se hodně propíralo, zda ho někdo zvládne nahradit. Jean-David Beauguel zápas dvěma góly rozhodl. Je momentálně jasnou první volbou?

„Nerad čísluji a říkám, kdo je jednička či dvojka. David prostě dnes dostal prostor, výborně pracoval v přípravném období. Tomáš Chorý měl problémy se zraněním, proto jsme se takto rozhodli. Bogy ukázal výbornou produktivitu, ale také nezměrnou pracovitost pro mužstvo. Ale i Choras v krátkém úseku ukázal platnost. Věřím, že máme dva využitelné útočníky.“

V prvním poločase jste si nedokázali poradit s hlubokým obranným blokem soupeře. Co jste změnili do druhého poločasu?

„Hlavně jsme zrychlili otáčení těžiště hry, dostali se k finálním přihrávkám z trochu jiných prostorů. Reagovali jsme na to, že soupeř byl velmi kompaktní, houževnatý a zablokoval nám věci, které jsme měli připravené. Kluci na to ale velmi dobře zareagovali. Pomohl nám centr z hloubky pole a úžasná Beauguelova koncovka. Je třeba ale ocenit i naši kompaktnost v defenzivě, soupeř se tam tolik nedostal. Opava má ambici udržet se v lize, byla nepříjemná ze standardek, z centrovaných míčů.“

Je výhra v Opavě důležitá i z hlediska zachování pozitivní atmosféry v celém klubu, na čemž jste během zimní pauzy pečlivě pracovali?

„Ano, cením si toho. Každé vítězství je podstatné, ale z logiky věci znásobuje to, o čemž jste mluvil. Ligová výhra o body a o prémie znásobuje věci, které se do hry snažíme tlačit naší optikou. Mužstvo má kvalitu, mělo předtím kvalitu, mělo vybudované silné věci. Není to jen o nás, ale především o hráčích. Poznal jsem, že mají ambici se neustále posouvat.“

Spartě jste odskočili na rozdíl osm bodů. Budete mít větší klid na práci?

„Potřebovali jsme soustředit hlavně na sebe, ale samozřejmě takovou zprávu zaregistrujete. Náskok jsme si museli uhrát na hřišti. Nečekalo nás nic lehkého. První jarní zápas, navíc venkovní. Byli jsme koncentrovaní na zápas, o našich konkurentech nic nepadlo.“

Máte za sebou premiéru v české lize. Jak ji prožíval. Bylo to emotivnější než obvykle?

„Byl jsem trochu nervóznější, to přiznávám. Očekávání musíte zpracovat. Cítil jsem velkou zodpovědnost, aby chalani byli dobře připravení. Udělal jsem pro to maximum a těším mě, že jsme to zvládli.“

Trenérskou premiéru jste absolvoval v Opavě, kde jste působil v hráčské kariéře. Bylo to něčím zvláštní?

„Vzpomněl jsem si na události, které jsem tady prožil. Když opavský kotel začal skandovat chorál, tak mi to naskočilo. Dokonce se za mnou stavil jeden věrný fanoušek. Potěšilo mě to, nicméně já jsem tady žádnou významnou stopu nezanechal. Pro mě bylo důležité, abych se soustředil na svůj tým.“

Opava - Plzeň: Buchovu střelu dorazil do sítě Kopic, 3:0 pro Viktorii!