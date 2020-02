Jílek ve Spartě: opět bez Evropy, příděl od Slavie i laciné ztráty | iSport.cz

Bývaly časy, kdy se z Letné body nevozily, když už, tak velmi sporadicky. To se ale o aktuální sezoně říct nedá. Z jedenácti případů brala Sparta výhru doma pouze šestkrát. Předzvěst domácím ztrátám jako by dal úvodní duel sezony se Slováckem, které v Praze i díky individuálním chybám sparťanů zvítězilo poprvé v historii. „Naprosto nezvládnutá situace, která dává celkový ráz utkání. Velká taktická nedisciplinovanost,“ kritizoval Jílek ztrátu Guélora Kangy na vlastní polovině z 19. minuty utkání, která nastartovala soupeře za výhrou.

Šlágry bez bodů

Největší a nejočekávanější zápasy sezony. Ani ty rudým pod vedením Jílka nevyšly. Co se týče ligového derby, to pro Letenské dopadlo nejhůře od října 2008, tehdy padli doma 1:4, tentokrát 0:3. „Pro všechny to bude jednoznačné, Slavia potvrdila kvalitu, běžecky byla silná. Ale neměla víc gólových situací než my, nebyl to žádný uragán,“ hlásil po prohraném derby Jílek. Hned v dalším zápase přišla prohra v Plzni. Zaváhání stopera Davida Lischky potrestal hned v úvodu druhé půle Michael Krmenčík a Jílkova parta zapsala druhý bezbodový duel v řadě.

SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Další triumf hostů! Derby rozhodly individuální hrubky