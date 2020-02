VAR v Česku: víc zásahů. Kdy se jde k videu a kdy ne? | iSport.cz

Mezinárodní Protokol VAR je striktní a jednoznačně praví, v jakých případech má videorozhodčí vstupovat do zápasu (regulérnost branky, nařízení pokutového kopu, udělení červené karty, chybná identifikace hráče). Přesto v jednotlivých členských zemích UEFA se k výkladu nepřistupuje jednotně, byť to může znít jakkoliv zvláštně. Nejinak je tomu i v Česku. V jarní části FORTUNA:LIGY může dojít, a zřejmě i dojde, k častějším intervencím. Stručně řečeno, na mezinárodním fóru se za zjevnou chybu považuje „skandální“ omyl, v Česku má pojem zjevný poněkud mírnější výklad.

Z logiky věci vyvolává nejbouřlivější reakce a nepochopení. Při hře rukou v pokutovém území VAR vstoupí do zápasu, jestliže má jasný důkaz, že hráč zahrál rukou úmyslně. Což jsou případy, kdy jde ruka proti míči, nepřirozeně zvětšuje objem těla nebo je ruka v nepřirozené poloze především nad úrovní ramen. Tady platí poučka: přirozenou pozicí ruky se rozumí maximálně v úhlu 45 stupňů od těla. Do 60 stupňů od těla se zohledňuje vzdálenost a rychlost kopu útočícího hráče. Od 60 stupňů od těla a více jde o zcela zjevné hraní rukou.

Protokol praví zhruba toto: Když hlavní rozhodčí pochybí a nevyloučí hráče, případně ho vyloučí chybně, videoasistent zasáhne. V tom případě bez výjimky se sudí jde podívat na monitor a musí rozhodnout o (ne)udělení červené karty. A to v případě nesportovního chování, vážného porušení pravidel, surové hry a zmaření vyložené brankové příležitosti. Zní to zcela jasně, v Česku však znovu platí, že VAR může nabídnout k prozkoumání i na první pohled ne tolik viditelné „červené“ fauly.

FAULY V ŠESTNÁCTCE I.

Kdy zasahuje VAR: v případě abnormální síly a intenzity

Kdy nezasahuje VAR: vražení do soupeře, strčení a držení

Zřejmě nejpalčivější problém. Videorozhodčí by dle výkladu FIFA neměl do děje zasahovat v případě vražení do soupeře, strčení a držení. Verdikt by měl ponechat na hlavním rozhodčím, případně se pro zásah rozhodnout pouze v případě zjevné chyby (čti skandální omyl), tedy pokud by intenzita a síla zákroku byla abnormální. V Česku je však výklad mírnější. V případě výše zmíněných faulů může VAR přistoupit k intervenci, pokud má jasný důkaz, že šlo o nedovolený zákrok, i přesto, že intenzita zákroku není abnormální.