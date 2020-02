Zápas Teplic byl odložen. 80 procent hřiště pod bahnem, vysvětlil sudí | iSport.cz

Místo do dresů se tepličtí hráči navlékli do tréninkového mundúru a absolvovali náhradní jednotku na umělce vedle hlavního stadionu. „Nehrajeme,“ upozorňovali diváky, kteří procházeli kolem nich a ještě nevěděli, že zápas „sklářů“ s Libercem je odložen.

Severočeský klub dělal, co mohl, aby se hrát dalo. Jenže příroda byla silnější. V Teplicích během noci a rána nasněžilo a napršelo deset centimetrů srážek, což bylo podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu osmé nejvyšší číslo v celé republice za posledních čtyřiadvacet hodin. Přičemž většina míst, která evidovala víc srážek, byla v relativně blízkém teplickém okolí.

Na Stínadlech se snažili i tak hrací plochu připravit, vytápění běželo už od poloviny týdne. Vrstvu sněhu, která se z pátku na sobotu na hřišti objevila, se podařilo odstranit. Ale… „Vzhledem k podmáčení hrací plochy nebylo možné sníh odklidit těžkou technikou. Údržba stadionu ho sice dokázala pomocí lehčích strojů alespoň částečně odklidit, ale i přesto byla hrací plocha natolik podmáčená, že není možné utkání odehrát,“ vysvětlili Severočeši na svém webu.

S tím souhlasil i hlavní rozhodčí utkání Emanuel Marek. „Utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé hrací plochy. Celou jsem ji prošel a z více než osmdesáti procent je silně podmáčená nebo pod bahnem,“ vysvětlil Marek.

Bylo to logické rozhodnutí. „Využili jsme všech možností, ale předpoklad, že by se to zlepšilo, byl minimální. Názor obou mužstev pro mě sice není směrodatný, ale ani jedno hrát nechtělo,“ podotkl hlavní arbitr. „Určitě by hrozilo zranění a hra by asi neměla svoji kvalitu,“ doplnil Marek.

Tepličtí si tak šli zatrénovat a hosté z Liberce nasedli do autobusu a odjeli domů. Odložené utkání už má i svůj nový termín, hrát se bude ve středu 11. března od 17 hodin.

Oběma týmům tak platí dosavadní jarní bilance, Teplice počítají dvě prohry, naopak Slovan dvě výhry.