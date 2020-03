Příběh hvězdy Plzně Aleše Čermáka. Produktivní smolař, v čem vládne lize? | iSport.cz

V létě, ještě za dob kralování Pavla Vrby, prožil báječný vstup do sezony. V úvodní partii proti Olomouci bral Aleš Čermák tři asistence při vítězství 3:1 nad Olomoucí. Jenže krátce na to se zranil. Svalové problémy mu nedovolily pokračovat z osobního pohledu ve skvěle rozjeté sezoně. V klubu si vyřídil neschopenku, víc než měsíc přežíval bez herní praxe. Když se na konci srpna vrátil, zazářil gólem a nahrávkou proti Opavě (4:1).

V sestavě vydržel jen týden, během tréninku se dostal do šprajcu a bylo zle. Souboj odneslo koleno, kvůli kterému pauzíroval už v závěru předchozí sezony. „Nevypadá to dobře,“ sykl tehdy viditelně zklamaný Vrba. Čermák zase stál, do akce se vrátil až 24. listopadu…

Po zimním příchodu nového velitele plzeňské střídačky si v prvních přípravných duelech jasně řekl o místo v základní sestavě. Ve středu záložní formace si výtečně porozuměl s Pavlem Buchou a Lukášem Kalvachem. Kooperace tří inteligentních kreativců vypadala náramně.

Jenže… V generálce na jaro proti Krasnodaru odkulhal. Byť to v první chvíli nevypadalo dobře a hrozily další měsíce nečinnosti, Čermák se stihl rychle uzdravit. Na třetí kolo byl fit a okamžitě přihrál Plzni důležité vítězství 2:1 v Jablonci.

„V první části byl Aleš významnou součástí naší ofenzivy, bilance 1+1 mluví sama za sebe, při asistenci prokázal svou výjimečnost. Jsme rádi, že je zpět,“ pochvaloval si Adrian Guľa.

Ano, Čermák na těžkém jabloneckém parketu vystřihl dva parádní kousky. Nejprve z šestnácti metrů levačkou otřel balon o tyč, pak kulišácky patou vybídl k navýšení skóre Jean-Davida Beauguela.

Jablonec - Plzeň: Čermák nádhernou zakroucenou střelou posílá Viktorii do vedení! 0:1

„Neřekl bych, že to byl úplně můj zápas, nějaké míče jsem zkazil. Jsem rád za gól, za asistenci, za výhru. Jdeme dál,“ skromně pravil. Pak se přece jen rozpovídal. „U první branky jsem si naváděl balon a pořád jsem čekal, že to prostrčím na Buchyho (Pavla Buchu). Pak už jsem měl míč pod nohou, tak jsem jej prostě nějak nabral a naštěstí to skončilo v bráně. A patička? Viděl jsem Bogyho kopačky, myslel jsem si, že už mu to ani neprostrčím. Ale nakonec mi přišlo, že se to trošku pootevřelo, tak jsem to intuitivně zkusil.“

Po produktivním sobotním odpoledni si Čermák vylepšil osobní sezonní statistiku na dvě branky a šest asistencí v pouhých devíti odehraných zápasech. S průměrem 0,9 bodu na utkání je exsparťanský středopolař nejlepší v celé soutěži! Plzeň bude v příštích týdnech jeho šikovnost v útočné fázi moc potřebovat. Pojistila si druhé místo, náskok na Jablonec navýšila na osm bodů. Cesta do cíle vypadá snadná, ale…

„V následujících týdnech nás čekají další těžší soupeři ze špičky tabulky (České Budějovice, Sparta), takže ještě uvidíme, jak to bude. Ale tohle vítězství v Jablonci bylo velice důležité,“ shrnul aktuální situaci Aleš Čermák.

Sezonní bilance Aleše Čermáka Zápasů: 9 Minuty: 741 Branky: 2 Asistence: 6 Průměr bodu na zápas: 0,9 (1. místo v soutěži)