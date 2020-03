Sivok stojí za Drobným: Jsou tu dva tábory. Dynamo se brání | iSport.cz

Dynamo se po příchodu Drobného se Sivokem rozjelo, zkušení reprezentanti v závěru kariéry pomohli ligového nováčka vytáhnout ze záchranářských bojů až do nejlepší šestky. Kabina podle zpráv z klubu táhne za jeden provaz, jinak to ale nemusí být zdaleka tak růžové.

„Nechci kritizovat někoho, kdo se nemůže bránit, nebudu jmenovat, ty lidi to slyší. Sivi (Tomáš Sivok) mi to potvrdí, že nám hází klacky pod nohy. Když začnu absolutní banalitou, když jdu na trénink a chci si nechat pokropit hřiště, tak je to hroznej problém. Chci den před zápasem, když hrajeme za umělého osvětlení, aby mi svítili tak, jak to bude během utkání – nesvítí – je to hroznej problém!“ uvedl Drobný v TIKI-TAKA na O2 TV Sport.

„Když se prohraje, i když se vyhrává, tak máme zjištěné, nebo jak jsou Budějovice malé, tak se to k nám donese, že lidé za našimi zády říkají, že příští zápas prohrajeme, přitom pro klub pracují. To mi nejde do hlavy. I lidé ve vedení klubu, to je můj názor, nám nepřejí a jsou rádi, když prohrajeme - to na nich vidíš,“ sdělil zkušený brankář a promluvil o závisti v okolí klubu. „Pak se doslýcháme, jak nás pomlouvají za zády, že jsme s trenérem (Davidem Horejšem) tři králové,“ dodal.

Kapitán Dynama Sivok, který by se od léta po ukončení kariéry rád zapojil do majitelské struktury a vedení klubu, pro deník Sport přitakal Drobného slovům. „Má naprostou pravdu: řekl to přesně tak, jak to je. Na dva tábory jsme tady od doby, co jsme přišli. Servis pro hráče často nefunguje tak, jak by měl. Lidé v klubu by měli mít ambici posunout Dynamo dál a mít ze svojí práce radost, což se u některých bohužel neděje,“ sdělil 36letý zadák

„Drobas je upřímný, někdy až moc, ale proč tvrdit, že je něco růžové, když to tak ve skutečnosti není? Je paradoxní, když chodíte po městě a všichni vám přejí, ale v klubu je to naopak. Chtěl bych zdůraznit, že nejde o všechny lidi v Dynamu, ale část z nich klub vyloženě brzdí. Kdyby všechno fungovalo, jak má, možná jsme mohli být i výš než na dnešním šestém místě,“ doplnil s tím, že s Drobným mluví víceméně za celé družstvo. „Troufám si říct, že kluci v kabině to vidí stejně, ale svůj názor neřeknou, protože nejsou v tak komfortní pozici jako já s Jardou. Proto jsme to vzali na sebe.“

Dynamo vzkazuje: Česko a Německo je odlišné

Dynamo k Drobného vystoupení ve fotbalové talkshow vydalo rozsáhlé prohlášení, v němž jeho slova označuje za velké překvapení pro akcionáře. „Klub chápe, že mezi lidmi může docházet k vzájemným antipatiím, přesto si ale nemyslí, že vztahy by byly takové, aby se musely takovým způsobem veřejně prezentovat. Pokud má Jaroslav Drobný s někým z klubu osobní problémy, měl by si to s daným člověkem sám vyříkat a neventilovat to podobným způsobem přes mediální prostor,“ stojí v tiskové zprávě, která volá po tom, aby se všechny případné trable řešily interně. „Dynamo funguje stejně jako kterákoliv jiná společnost, kde dochází k přirozené obměně a výměně. Pokud by byl někdo, kdo se s chodem klubu neztotožňuje, dříve nebo později v organizaci skončí,“ píše jihočeský klub dále.

A vrací se i k Drobného poznámkám o chybějící tréninkové výbavě, jako jsou GPS senzory pro brankáře. „Jaroslav Drobný prožil skvělou kariéru v německé Bundeslize. Všichni v klubu jsou rádi, když se snaží o své zkušenosti, a to nejen z prostoru mezi třemi tyčemi, v Dynamu podělit. Přesto je potřeba si uvědomit, jak odlišné je prostředí německého a českého fotbalu. Stejně tak je velký rozdíl mezi fungováním v českých velkoklubech typu Sparty a nováčkem z Českých Budějovic. Ne vše, co v Německu funguje jako samozřejmost, lze okamžitě aplikovat i v českém prostředí,“ vysvětluje Dynamo.

