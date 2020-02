S Křetínským jsem to zatím neprobíral, říká Sivok o koupi Dynama | iSport.cz

Fotbalové České Budějovice vyhlížejí revoluci. Kapitán Tomáš Sivok podal nabídku na odkoupení klubu : ač to sám nepotvrdil, jde do toho s budějovickým byznysmenem Vlastislavem Břízou, jedním z nejbohatších Čechů. „Doufám, že už jsme v takovém stadiu, že to dopadne. Byl bych zklamaný, kdyby to nevyšlo,“ říká Sivok v rozhovoru pro iSport.cz. Mimochodem, blížící se ligové jaro nejspíš bude jeho poslední v kariéře. Pak mu může začít nový život manažera.

Jak blízko je finální dohoda se současnými akcionáři kolem Miroslava Dvořáka?

„Dal jsem jim nabídku, o které si myslím, že je adekvátní, a teď s tím majitelé musí pracovat, jestli je to pro ně zajímavé nebo ne. Není to tak, že bych si něco umanul před čtrnácti dny, s brankářem Jardou Drobným a bývalým budějovickým hráčem Tomášem Řehořem jsme na tom pracovali delší dobu.“

Jen s nimi? Mluví se o tom, že máte movitého partnera: Vlastislava Břízu, majitele budějovického Koh-i-nooru.

„Tohle bych zatím nechtěl komentovat, ale je jasné, že musíme mít silného partnera. Není tak těžké koupit fotbalový klub, ale musíte do něj investovat a hlavně mít stejnou vizi. V tuhle chvíli je to na současných majitelích, jestli je moje nabídka pro ně zajímavá. Pro klub udělali strašně moc a patří jim za to velký dík, ale měl jsem zprávy, že jim dochází energie a chtějí se Dynama zbavit. Bylo by fajn, kdyby nám dali šanci, abychom něco vybudovali.“

Z které pozice byste budoval vy?

„Primárně bych se chtěl starat o sportovní stránku. Kromě toho bych si postavil takový tým, abych se z toho nezbláznil. Každý by měl přesně určenou roli: je zásadní, aby člověk nedělal deset věcí napůl, ale jednu pořádně. Z dobrých sedmdesáti osmdesáti procent už mám tým postavený; i to mi dodává optimismus, že bychom to měli zvládnout.“

Jak vysoké ambice budete mít?

„Vím, že realita bude tvrdá, přijdou komplikace. Všechno nepůjde od začátku tak, jak si představuju, ale...“

Ale?

„Nechci se každý rok zachraňovat, toho už tady bylo dost. Lidi v Budějovicích si zaslouží víc. Na podzim jich na nás chodilo hodně a mým přáním je, aby se každý víkend na naše zápasy těšili. To se odvíjí od výsledků, rád bych hrál poháry. Příští rok začne nová Evropská konferenční liga...“

A kromě pohárů?

„Rád bych vybudoval kvalitní akademii. Idea je zhruba taková: stáhnout hráče ze širšího okolí a za dobré peníze je vychovávat pro Evropu a velké české týmy jako Sparta, Slavia, Plzeň. Aby to fungovalo jako továrna, potenciál je tady obrovský.“

Radil jste s někým, jestli do toho máte jít? Třeba s Danielem Křetínským, majitelem Sparty, kde jste hrával?

„Bohužel ne, je teď hodně zaneprázdněný. Často jsme se potkávali v jedné pražské restauraci a rád bych si s ním o tom popovídal, ale zatím jsme to nestihli. V globálu ale na nějaké konzultace moc nejsem: když si něco umanu, věřím tomu a jdu si za tím. Jako když jsem se na podzim vracel do české ligy. Občas se mě ptají, jestli z toho nemám strach. Nemám, jen o svoji rodinu. Když člověk svoji práci dělá selským rozumem, nechce se na tom osobně obohacovat a záleží mu na lidech kolem sebe, nemůže to dopadnout špatně.“

Ještě jedna osobní otázka: platí, že vás čeká poslední jaro v kariéře?

„Asi určitě to tak je, vidím to na takových 95 procent. Upřímně, čekal jsem, že zvládnu zimní přípravu trochu líp, brzdily mě problémy se šlachami kolem kolene. Vždycky to mám tak, že se musím protrápit prvními dvěma ostrými zápasy, pak by to zase mohlo být dobré. Pokud budu zdravý, snad ještě něco odehraju a budu prospěšný týmu. Na druhou stranu, máme tady devatenáctiletého Maxima Talovierova, který vypadá dobře, a pokud budeme mít na jaře dost bodů, chtěli bychom ho zapracovat do sestavy. A já? Rád bych to dohrál se vztyčenou hlavou.“