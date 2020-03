Opavské kiksy na druhou. To se nevidí snad ani v dorostu, smutnil Žídek | iSport.cz

Chyba se stane hned. Podklouzne noha, míč skočí po drnu… Ale aby se sešli v zápase (Liberce s Opavou) hned dva hráči, kteří vyrobí během jedné půle gólové kiksy, to už tak často nevidíte. Den neměli gólman Vilém Fendrich a mladičký stoper Adam Rychlý, první napálil míč při výkopu jenom k Janu Kuchtovi a druhý kličkoval u rozehrávky tak dlouho, až vyzval Tomáše Malinského k dokonání debaklu na 4:0.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27. Kuchta, 30. Mara, 47. Kuchta, 87. Malinský Hosté: Sestavy Domácí: Nguyen – Mikula (C), Chaluš, Karafiát, Hybš – Hromada (71. Kačaraba), Mara – Malinský, A. Baluta, Pešek (61. Ma. Zeman) – Kuchta (52. Rondić). Hosté: Fendrich – Hrabina (80. Sus), Rychlý, Hošek, Žídek (C) – Zavadil, Jursa – Dordić (46. Zapalač), Texl (62. Schaffartzik), Mondek – Juřena. Náhradníci Domácí: Knobloch, Kačaraba, Koscelník, Alibekov, Zeman, Beran, Rondić Hosté: Lasák, Řezníček, Schaffartzik, Zapalač, Helešic, Sus, Železník Karty Domácí: Chaluš, A. Baluta Hosté: Jursa, Schaffartzik Rozhodčí ZELINKA – Paták, Hurych Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 3891 diváků

„Nechci urážet nižší soutěže, takové chyby se nevidí ani tam. Neuvěřitelné. Jsem vnitřně naštvaný z toho, jak jsme k zápasu přistoupili,“ komentoval na tiskové konferenci opavský trenér Jiří Balcárek. A těžko se mu divit. Slezané byli v úvodu nebezpeční a se Slovanem hráli vyrovnanou partii. Pak to ale přišlo. Obrana nezachytila náběh Jana Kuchty – 1:0. O dvě minuty později fauloval ve vápně stejného hráče Adam Rychlý. Bum, penalta a 2:0. Hned po pauze Opavští pokračovali.

Fendrich netrefil při výkopu míč dobře, Kuchta gólmana rychle atakoval a třetí trefa byla na světě. „Góly, co jsme dostali, jsem neviděl snad ani v dorostu… Bez zodpovědnosti. Nesmí se to stávat. Z odraženého balonu se dostane útočník za obranu, pak penalta. O přestávce si řekneme, že začneme jako za stavu 0:0 a hned dvě minuty ve druhé půli skočí gólmanovi míč pod nohou. Strašně hloupé góly, takto to být nemůže,“ nabádal Jan Žídek.

Liberec - Opava: Po rohovém kopu nebezpečně střílel Jursa

Hitparádu chyb dovršil 21letý stoper Adam Rychlý, který se s míčem tak dlouho laskal při rozehrávce, až se nechal obrat Tomášem Malinským. Bezmoc, konec, 4:0 pro domácí. „Nebudu ten, který bude Adama drbat. Je to chytrý kluk, sám ví, že udělal chyby. Do další části kariéry mu to určitě pomůže, zapamatuje si je a příště už je neudělá,“ pokračoval kapitán Slezanů.

„Tak lehké vítězství Liberec mít v lize už asi nebude. Musíme za zápasem udělat tlustou čáru, vyříkáme si to. Důrazně. A budeme se připravovat na další kolo, neuvěřitelně usnadňujeme soupeři vstřelení gólu,“ řekl odevzdaně Balcárek. Naopak Slovan hraje ve velké formě. Zvítězil ve všech zápasech jara se skóre 9:1, postoupil v MOL Cupu do semifinále a během středy by ho měl čekat odložený zápas v Teplicích. Tabulkou se tak může posunout ještě výš.