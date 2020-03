Příbram povede Pavel Horváth! Vytahuju mladého kluka, řekl Starka | iSport.cz

Sice neuspěl s Karlem Jarolímem a potom s Bohumilem Páníkem, přesto i do třetice vytáhl fešné jméno. A vyšlo to. Šéf Příbrami Jaroslav Starka se dohodl s Pavlem Horváthem. Někdejší kouč plzeňské juniorky přebírá poslední tým ligy do konce sezony s opcí na další rok. „Vytahuju do ligy mladýho kluka,“ glosoval to pro iSport.cz Starka.