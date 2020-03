V Opavě budou snižovat platy. Ředitel: Není na co čekat. Hráčům dá vybrat | iSport.cz

Už ve čtvrtek se do jednání s hráči o ponížení smluv vrhnou ve fotbalové Opavě. Se všemi, bez výjimky. „Určité regulace budeme muset udělat,“ přiznal pro isport.cz ředitel SFC Jaroslav Rovňan. Rokování o budoucnosti se měla rozjet od příštího týdne, ovšem vážnost situace si žádá operativnější řešení. „S tímto nikdo nepočítal. Není na co čekat, musíme reagovat a probrat to s klukama,“ podotkl ředitel patnáctého celku FORTUNA:LIGY, jenž po 24. kole okupuje barážovou příčku.

Zavadil a spol. budou požádáni, zda by nevyšli klubu vstříc a vzdali se části peněz. Existují tři varianty, které Rovnaň a s manažerem Aloisem Grussmannem předloží hráčům ke zvážení. „Na jedné se snad domluvíme,“ přál si funkcionář.

Už tak ekonomicky zkoušený klub zažívá další krušné chvíle. Rád by věděl, zda a kdy obdrží platby od LFA a jak se k celé věci postaví město jako majoritní vlastník. Velké oči však mít v Opavě nemohou. Radnice bude prioritně investovat do jiných zasažených oblastí života.

„Fotbal je teď druhořadý,“ chápal ředitel. Na druhou stranu, zastupitelé nenechají fotbal padnout. Základní parametry spolupráce by měli dodržet. Nic navíc však SFC očekávat nemůže. „Je to dvousečné,“ uvedl Rovňan.

Ve Slezsku by se nezlobili, kdyby se soutěž dohrála v pozdějších termínech. Byť bez fanoušků. Na druhou stranu by jim bodlo, pokud by byla soutěž ukončena s tím, že nikdo nesestoupí a nepůjde do baráže.

„Každý ví, na čem je. Buďme upřímní, spodek tabulky si přeje konec. Horní patra to zase s vidinou evropských pohárů můžou vidět jinak. Taky se může říct, že se liga ukončí, ale baráž se hrát bude. Nikdo neví,“ pokrčil rameny Rovňan.

Hráči jedou podle individuálních plánů. „Vídáme je běhat v parku,“ sdělil ředitel. „Hlavní je, že jsou všichni zdraví. Chceme, aby byli co nejvíc ochráněni,“ shrnul.