Nejbizarnější posily Slavie: amatér, tajnůstkář i smolař, co pohřbil LM | iSport.cz

Které posily se Slavii příliš nepovedly? • FOTO: Koláž iSport.cz Slavia prožívá v posledních sezonách výrazné úspěchy. Sbírá mistrovské tituly, účastní se evropských pohárů, včetně Ligy mistrů. V nedávné minulosti ale i jejím kádrem prošla řada hráčů, jejichž angažování nebylo tím nejšťastnějším a s odstupem času budí spíše rozpaky, než že by se na něj významně vzpomínalo. Podívejte se na TOP10 nejbizarnějších posil Slavie v posledních letech.

10. Guy Roger Eschmann ofenzivní univerzál, Švýcarsko

Cena: zadarmo (amatér)

Bilance ve Slavii: 1 zápas, 10 minut, 0 gólů (duben 2014 - červen 2014) Tohle angažmá netrvalo ani tři měsíce. Začátek ale mělo mimořádně pikantní. Tehdejší kouč Alex Pastoor sháněl posilu do ofenzivy, jenže už bylo dávno po přestupním termínu, tak 21letý Švýcar s tožským původem podepsal amatérskou smlouvu. A to všechno se podařilo dotáhnout přesně v den slavného derby se Spartou. „Sešívaným“ to pochopitelně nebylo nic platné, Eschmann naskočil na posledních deset minut a s prohrou 0:3 nešlo vůbec nic dělat. To bylo to jediné, co Eschmann v Edenu zvládnul, v létě mu doběhla amatérská smlouva a sportovní ředitel Karol Kisel a nový kouč Miroslav Beránek o žádné prodlužování nestáli. Štěstí se vrátil hledat domů do Švýcarska v FC Locarno. Švýcar Guy Roger Eschmann přišel do Slavie jako amatér • Foto slavia.cz

9. Danny záložník, Portugalsko

Cena: volný hráč

Bilance ve Slavii: 32 zápasů, 1682 minut, 2 góly (červenec 2017 - červen 2018) Jeden z největších příchodů bláznivého léta 2017. Hráč s obrovskými zkušenostmi nabytými ve Sportingu Lisabon, Dynamu Moskva či Zenitu Petrohrad. Právě portugalský středopolař měl být největší hvězdou „sešívaných“. V porovnání s jinými toho za sezonu odehrál dost, stihl 32 zápasů, ale výrazněji se neprosadil. S puncem hvězdy a gloriolou tahouna týmu evropského formátu vstřelil jen dva góly a přidal tři asistence. Po necelém roce se s klubem dohodl na rozvázání kontraktu. „Když jsme hovořili o ukončení smlouvy, Danny, mající dle smlouvy nárok na plat ještě celou příští sezonu, říká: Nechci nic. Je to Frajer!“ reagoval na velké Portugalcovo gesto místopředseda představenstva Slavie Tomáš Syrovátka. „Rozcházíme se jako přátele,“ hlásil Danny. Portugalec Danny opustil Slavii už po jedné sezoně • Foto Michal Beránek (Sport)

8. Ruslan Rotaň záložník, Ukrajina

Cena: volný hráč

Bilance ve Slavii: 14 zápasů, 1130 minut, 0 gólů (červenec 2017 - prosinec 2017) Do Edenu přicházel s vizitkou zkušeného pětatřicetiletého hráče, jednoho ze základních stavebních kamenů Dněpru Dněpropetrovsk. Do historie Slavie se ale Rotaň, který v kariéře odehrál přes sto zápasů za ukrajinskou reprezentaci, nezapsal. Červenobílý dres oblékal pouze půl roku, během kterého nastoupil pod Jaroslavem Šilhavým jen do sedmi ligových utkání. Nový kouč Jindřich Trpišovský s ním už nepočítal vůbec a tak se s odchodným 820 tisíc korun vrátil na Ukrajinu, do Dynama Kyjev. Ukrajinský záložník Ruslan Rotaň • Foto Michal Beránek (Sport)

7. Libor Tafat útočník, Česko

Cena: ???

Bilance ve Slavii: 2 zápasy, 14 minut, 0 gólů (červenec 2009 - prosinec 2009) Byl talentovaný, divizní Chanovice ho Slavii pouštěly skoro zadarmo, takže solidní skauting. A taky dobrý nástup ve slavném týmu. Jeho kariéra měla ale jeden hrozný moment, který se s ním táhnul celou dobu. Po jeho šílené chybě přišla Slavia o možnost podruhé za sebou hrát Ligu mistrů, dál šel Šeriff Tiraspol. To se stalo krátce poté, co na letním soustředění zaujal Tafat trenéra Karla Jarolíma, dal gól v přáteláku Hradci Králové i Kladnu. Jenže ta minela mu dost výrazně zkrátila jeho šestiletou smlouvu s červenobílými. V lize stihl jen debut v Brně, v zimě už začalo jeho potloukání po hostováních, než v létě 2011 opustil Eden definitivně. Chomutov, Domažlice, Bad Kötzting, Brunnen, Weesen... Libor Tafat v přípravném utkání Slavie • Foto Barbora Reichová Sport

6. Fernando Neves obránce, Kapverdy

Cena: volný hráč

Bilance ve Slavii: 21 zápasů, 1900 minut, 0 gólů S českou ligou měl zkušenosti již z dřívějška. Strávil zdařilé dva roky v Baníku, kde si vydobyl jméno důrazného a nepříjemného obránce. Slavia si jej vytáhla z francouzského Chateauroux v září 2013, těsně před derby se Spartou. Ve zbytku sezony přispěl k záchraně klubu v nejvyšší soutěži, ač těsné. Pak se ale cesty obou stran rozešly. Kapverďan zamířil hostovat do Příbrami, kde válel půl sezony. Nedostavil se ale včas na start zimní přípravy a ve středočeském klubu si tím zavřel dveře. Chtěl se vrátit do Slavie, která už ale o jeho služby nestála. V klubu pak přistála hráčova výpověď z důvodu nedodržení profesionální smlouvy za opoždění prosincové výplaty. Rozhořel se spor, se kterým se Neves obrátil i na FIFA. Aférou bylo i to, když při zápase Slavie s Plzní obvinil tehdejšího kouče Západočechů Dušana Uhrina ml. z rasismu. Fernando Neves se se Slavií nerozešel v nejlepším • Foto Pavel Mazáč (Deník Sport)

5. Halil Altintop záložník, Turecko

Cena: volný hráč

Bilance ve Slavii: 10 zápasů, 472 minut, 2 góly (červenec 2017 - leden 2018) I on patřil v létě 2017 mezi velké zahraniční posily, které měly okysličit českou ligu. Přicházel jako volný hráč po konci smlouvy v Augsburgu, načež později Slavia odhalila, že inkasoval tučný podpisový bonus 5,98 milionu korun. Působení méně slavného z bratří Altintopů v „sešívaném“ ale vzalo velmi záhy za své. V Edenu strávil jen půl roku, za celý podzim odehrál pouhých deset utkání (dvě v poháru) a ačkoliv měl pomoci týmu v evropských pohárech, nenastoupil v nich ani jednou. Celkově zklamal. Jeden z Altintopových nepodařených výkonů, proti Bohemians (0:0), vyvrcholil tím, že nespokojený fanoušek vhodil jeho darovaný dres zpět na trávník. Na začátku zimní přípravy mu vršovický celek oznámil, že už s ním nepočítá a vyřadil ho z kádru – následně přestoupil do Kaiserslauternu. Halil Altintop si šel zvednou dres, který mu přiletěl zpátky od fanoušků Slavie • Foto Jaroslav Legner (Sport)

4. Keegan Ritchie obránce, JAR

Cena: ???

Bilance ve Slavii: 5 zápasů, 449 minut, 0 gólů (únor 2014 - červen 2014) Podobná „posila“ jako Eschmann, u Ritchieho se to alespoň stihlo v přestupním termínu. Slavia ho v těžkém období brala na hostování z jihoafrického Kaizer Chiefs. A jak to dopadlo? Jako skoro se všemi exotickými posilami té doby. Pár zápasů, prohry, rozpačité výkony, rychlý konec. Ritchie za pět startů v „sešívaném“ dresu na levém beku zažil jen jednu výhru – 2:1 nad Znojmem, zbytek porážky. Neúspěšná sezona odvála kromě kouče Alexe Pastoora i devět hráčů kádru, se kterými nový trenér Miroslav Beránek nepočítal, mezi nimi i Ritchieho, jenž se vrátil do rodné Jihoafrické republiky. A to stihl podepsat se Slavií smlouvu na čtyři a půl roku... Keegan Ritchie se v Edenu upsal na 4,5 roku. Jeho působení ve Slavii ale skončilo mnohem rychleji • Foto Twitter SK Slavia Praha (twitter.com/slaviaofficial)

3. Deniss Romanovs brankář, Lotyšsko

Cena: volný hráč

Bilance ve Slavii: 8 zápasů, 659 minut, 3 čistá konta (červenec 2009 - červen 2010) Do Slavie ho brali s tím, že by jí měl jako jednička vychytat účast v Lize mistrů. Objevil se ale velký háček. Romanovs měl v evropských pohárech vystavený čtyřzápasový trest za nepřístojnosti v dresu Dinama Bukurešť po utkání Poháru UEFA se švédským Elfsborgem. „Je naše chyba, že jsme si hráče při jeho příchodu do klubu pořádně neprověřili. Na druhou stranu je od něj silně neprofesionální, že nám o trestu vůbec neřekl,“ uvedl tehdejší ředitel Slavie Petr Doležal pro deník Sport. I proto připadla nakonec role jedničky Martinu Vaniakovi a Lotyš za rok a půl odchytal jen osm zápasů. Do hlav se fanouškům zapsal i nepříjemným momentem, kdy jej po střetu s kladenským Jaromírem Šilhanem musela po několikaminutovém ošetřování odvézt z trávníku sanitka. Deniss Romanovs měl být jedničkou Slavie. Nakonec tomu tak nebylo • Foto Barbora Reichová / Sport

2. Anssi Jaakkola brankář, Finsko

Cena: volný hráč

Bilance ve Slavii: 2 zápasy, 180 minut, 0 čistých kont (červenec 2010 - leden 2011) Jestli bylo angažmá Romanovse v Edenu jemně řečeno rozpačité, tak jeho finský nástupce to „úspěšně“ protáhl o další sezonu. Trenérovi Karlu Jarolímovi s ním vydržela trpělivost jen dvě ligová kola. Po prohře v Teplicích 1:2 a hlavně domácí remíze se Sigmou 1:1, na níž se sám Jaakkola podepsal hroznou chybou při vyrovnávacím gólu Michala Hubníka, už si za Slavii nezachytal. Dvouletá smlouva vyšuměla už po půl roce, v zimě odešel do skotského Kilmarnocku, kam si ho vytáhl jeho krajan Mixu Paatelainen. Finský brankář Anssi Jaakkola si ve Slavii moc nezachytal • Foto Jaroslav Legner / Sport