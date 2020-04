ANKETA všech klubů: Nadstavba? Liga váhá, Šádek se opřel do Nezmara | iSport.cz

Sparťan Ladislav Krejčí odhlavičkovává míč poté, co na něj nedosáhl slávista Ibrahim Traoré • Pavel Mazáč / Sport

Bořek Dočkal a Dávid Hancko poté, co Sparta inkasovala v derby se Slavií v nastavení druhé půle vyrovnávací branku na 1:1 • Pavel Mazáč / Sport

Co dál s nadstavbou? Zeptali jsme se všech klubů ligy • koláž iSport.cz

Paskvil. Nafackoval bych si, že jsem pro to hlasoval. Taková slova použil Jan Nezmar v rozhovoru pro iDnes.cz vůči nadstavbové části FORTUNA:LIGY. Deník Sport proto oslovil všechny prvoligové kluby, aby se zjistilo, kdo se k Nezmarovi přidá. Nadstavba je teď předmětem dohadů mimo jiné kvůli tomu, že bez ní by se, aspoň podle slávistického funkcionáře, snáze dohrávala přerušená sezona a lépe by proběhla příprava na tu novou.