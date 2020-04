Dohrát bez nadstavby? Nezmarův nápad je absurdní a zavání obavami | iSport.cz

Není úplně překvapující, že tento názor nyní ze Slavie zaznívá. A je třeba vnímat ho i jako jakýsi výkop před blížícími se volbami do vedení LFA. Klub z Edenu totiž dlouhodobě kroky asociace, v jejímž vedení mají největší slovo muži se vztahem ke Spartě a Plzni, kritizuje. A ligová nadstavba mezi ně patří také, byť pro ni slávisté zvedli v minulosti rovněž ruku. Konkrétně přímo současný slávistický „inovátor“, který se prý tehdy naivně mýlil...

Ale pojďme blíž k jeho nápadu. Je potřeba tu rozlišit dvě věci. Jedna je seriozní debata o tom, zda nadstavbová část zatím plní to, co si od ní liga slibovala. Tedy finanční, ale i sportovní, přínos. Tady je jen problém, že zkušeností a dat pro seriozní analýzu zatím moc není. Fakticky jen ty z konce minulého ročníku. Druhá věc je pak Nezmarův nápad bezprecedentně zasáhnout ještě do této rozehrané sezony a změnit uprostřed ní nastavená pravidla soutěže.

A právě to ze strany Slavie prostě a jednoduše zavání obavami i manipulací. Nezmar to sice v rozhovoru vehementně odmítá, nicméně věřit mu jde jen těžko. Slavia do jarní části ligy vstoupila špatně. Během čtyř kol poztrácela osm bodů a její náskok na rozjetou Plzeň se rázem smrsknul na „hratelných“ osm bodů. Mít před sebou do konce sezony šest místo jedenácti zápasů s nadstavbou je pro ni tudíž rozhodně výhodnější.

Upřímně – kdyby šlo Nezmarovi opravdu jen o princip a přesvědčení, že nadstavba v této podobě lize sportovně neprospívá a je s ní třeba do budoucna něco udělat, nemohl by takový názor vypustit na světlo boží v těchto souvislostech. A nemůže se proto divit, že nyní bude na jeho vyjádření pohlíženo podobně, jako když příbramský majitel Jaroslav Starka před pár dny z pozice posledního týmu soutěže prosazoval anulování sezony…

Nicméně zpět k slávistickému návrhu - nedohrát nadstavbu a vyhlásit mistra po třiceti kolech jde zcela proti regulérnosti soutěže. Je to podobné jako kdyby se v 60. minutě rozehraného zápasu za stavu 2:1 rozhodlo o tom, že utkání nebude trvat 90, ale tentokrát jen 77 minut, protože se blíží bouřka. Absurdní a těžko představitelné. Stejně jako tento návrh. Sezonu prostě musíte buď podle regulí (tedy i s nadstavbou) dohrát, nebo ji zrušit.

Kulhá i další Nezmarova argumentace. Podle něj by bylo pro české kluby z pohledu přípravy na evropské poháry devastující, pokud by se do července dohrávala tato sezona, v srpnu by se rozehrála evropská předkola a v září začal další ligový ročník. Je nepochybné, že by šlo o náročný program – nicméně:

1. Dá se předpokládat, že minimálně do poloviny května budou mít hráči v nohách pouho pouhé 4 ligové zápasy. Takže sil na náročný letní program by měli mít dostatek.

2. Bylo by to pro všechny evropské ligy, které dosud jednotně deklarují snahu sezonu regulérně dohrát, podobně náročné. Českým klubům schází do konce ligy 11 zápasů, stejně jako například belgickým či polským klubům, italským 12, anglickým většinou 10 a německým 9 zápasů.

Úplně jiná věc je do budoucna vést opravdu seriozní debatu o modelu soutěže i o tom, co ten současný přináší, či naopak bere. Koronavirová pandemie ve sportu nejspíš obmění řadu věcí, zda se dotkne i podoby lig, je otázka. Jasné je, že vždy vedle sebe (a někdy možná i lehce proti sobě) budou stát zájmy sportovní a finanční. A jelikož profesionálnímu sportu evidentně půjde v dalších letech především o přežití, je předem jasné, který zájem bude mít větší váhu.

Nadstavba ve FORTUNA:LIZE pak bude nabízet, oproti Nezmarově návrhu hrát postaru jen třicet kol, vždy jednu zásadní věc k dobru při vyjednávání s partnery a držiteli televizních práv – více zápasů. Prostě a jednoduše – pokud má pro ligového partnera vizibilita jednoho zápasu hodnotu X, v Nezmarově světě se bude násobit číslem 240. V současném modelu s nadstavbou pak číslem 282.

A není náhoda, že nadstavbu hraje drtivá část evropských lokálních lig. I ony totiž počítají stejnou rovnici, jen často zatím bohužel s vyšším číslem X. Takže za mě – bavit se v budoucnu o modelu nadstavby? Proč ne. Ale rušit jí a krátit počet zápasů? Nesmysl.

Kluby by nyní místo těchto planých nápadů měly soustředit pozornost na to, jak v budoucnu k produktu jménem FORTUNA:LIGA přitáhnout více lidí. Jak využijí toho, že nyní už řada fanoušků na vlastní kůži poznala, jaký je svět bez fotbalu. Smutný a nudný.