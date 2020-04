Hašek o synovi: Špatně na všechny strany. Pro Martinovo PR katastrofa | iSport.cz

Špatně pro fotbalistu, špatně pro klub. Tak vidí trenér Martin Hašek situaci svého syna, který vypověděl smlouvu s pražskou Spartou a aktuálně je volný hráč. „Jsem nešťastný z toho, jakým způsobem kauza vznikla i jakým způsobem probíhá,“ uvedl bývalý kouč Bohemians ve studiu O2 TV Sport k vysílání zápasu Sparta Praha - Real Madrid. Zároveň ovšem věří, že do budoucna může celá kauza přinést i něco dobrého.

Hašek starší je s Letnou neodmyslitelně spjatý, o to hůř dění posledních měsíců prožíval. „Moje pozice je nešťastná. Dohromady jsem ve Spartě působil šestnáct a půl roku, mám ji v sobě. A Martin je můj syn,“ vnímal určitou rozpolcenost.

Záložník, který na podzim v rudém dresu odehrál šestnáct ligových zápasů, teď podle svého otce bude mít na tuzemské scéně ohromně složitou pozici. „Pro Martinovo PR na českém fotbalovém trhu je tohle celé malá katastrofa. Ale negativní je kauza i pro Spartu. Nepamatuju si, že by z ní chtěl odcházet hráč ze základní sestavy. Nesmírně špatně pro všechny strany,“ podotkl Hašek.

Ten je aktuálně bez trenérského angažmá a opatření v důsledku pandemie koronaviru využívá třeba ke zlepšení angličtiny. A doufá, že celá – aktuálně velmi nepříjemná – situace přinese v dalších měsících i pozitiva.

„Až se vyjádří sám Martin a budeme znát výsledky mezinárodních soudů, můžeme to zpracovat bez emocí s odstupem času. Věřím, že kluby se pak budou víc zajímat o to, že i hráči mají nějaká práva. Že musí být v jednání s nimi opatrnější. A ne dělat, co si zrovna umanou, což nemyslím vůbec negativně proti Spartě. Hráči si zase mohou uvědomit, že se mohou bránit, pokud se klub nechová podle smlouvy. A případně si své právo i obhájit. Třeba se hráči dostanou na vyšší úroveň vědomí,“ věřil Hašek starší.

SLAVNÉ ZÁPASY LIGY MISTRŮ

NA O2 TV SPORT Sledujte speciály k památným zápasům v Lize mistrů s aktuálním studiem. V úterý uvidíte od 21:00 zápas Sparta Praha – Real Madrid 2:3 z roku 2001, hostem bude Martin Hašek, ve středu pak bude od 21:00 k vidění finále ze sezony 2004/05 FC Liverpool – AC Milán 3:3, 3:2 na pen. s Milanem Barošem ve studiu.

Martin Hašek (uprostřed) převzal od vedení Sparty a Bohemians dar k narozeninám, které oslavil v říjnu, v podobě dresu s 50 na zádech







23 zobrazit galerii