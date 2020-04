Sivok: Fotbalisté nejsou jen v balíku, paní ministryně. Co řeší s Rosickým? | iSport.cz

Konec nečekaných prázdnin, fotbaloví profesionálové se vracejí do práce. I exreprezentační stoper Tomáš Sivok doma na Hluboké oblékl klubovou soupravu, sedl do auta a s budějovickým Dynamem absolvoval první skupinový trénink. Kapitán černobílého týmu zažívá pestré jaro: před časem mu nevyšel plán na odkoupení klubu a po sezoně s největší pravděpodobností ukončí kariéru. „Aspoň si budu svoje poslední fotbalové měsíce dobře pamatovat,“ usmívá se v rozhovoru pro iSport.cz Premium. V zamčené části článku mluví o (ne)pokračování přerušené sezony, o vyjádřeních ministryně financí vůči fotbalistům či o svých dalších plánech.

Jak jste se cítil po prvním skupinovém tréninku?

„Jako třeba po návratu z dovolené nebo po dlouhém zranění, kterých jsem zažil několik. Bylo to spíš zabíhacích 45 minut na zahřátí po dlouhé individuální přípravě. Rozcvička, přihrávky, nabíhané rovinky… Mimochodem, míč mi ze začátku trochu vadil, odvykl jsem.“

Roušky jste nechali v autech?

„Trénovali jsme bez nich. Už takhle s rouškou sotva dýchám a kdybych ji měl mít i na hřišti, mohl bych to rovnou zabalit. Je fajn, že jsme zpátky na hřišti, ale všichni víme, že skupinový trénink nám nenahradí hry nebo herní cvičení.“

Tenhle typ tréninků snad nebude napořád…

„Doufám v to. Kdybychom měli takhle trénovat až do osmého června, s kterým se spojuje restart ligy, a pak jít rovnou do zápasů… Nevím, jak by to dopadlo, navíc kdyby se mělo hrát dvakrát v týdnu. V soubojích potřebujete mít jistotu, protihráče bez pořádného tréninku nepřetlačíte.“

Ještě něco vám teď chybí?

„Regenerace. Hráči v mém věku ji potřebují víc. Je důležité se po tréninku uvolnit a vstřebat únavu, ale teď musíme bez sprchy sednout do auta a jet domů. Zvláštní bylo i to, že jsem ani neviděl všechny spoluhráče: jen jsme si na dálku zamávali. Snad se to časem posune.“

Takže jste z návratu k tréninkům spíš rozpačitý?

„To zase ne. Je příjemné, že můžeme být zpátky na hřišti. Nekonečné běhání o samotě je šílenost, to mají všichni sportovci společné. Hokejisti mají rádi puk, my fotbalisté míč. Bez něj to není ono.“