Baník předběhl Boleslav! Jako volný hráč jej posílí Zajíc ze Slovácka | iSport.cz

Tomáš Zajíc míří ze Slovácka do Baníku • Pavel Mazáč (Sport)

Tak tohle je pořádný obrat na hráčském trhu v rámci FORTUNA:LIGY! Mělo se za to, že útočník Slovácka Tomáš Zajíc (23) po červnovém konci smlouvy posílí jako volný hráč Mladou Boleslav. Bralo se to za tutovku. Jenže podle informací iSport.cz nakonec míří střelec 25 ligových gólů do Baníku Ostrava, kde může v příštím ročníku vytvořit duo se svým bývalým spoluhráčem Ondřejem Šašinkou.