Lička o změnách v Baníku: Bez Baroše bude tým ještě silnější. Co klubu radí? | iSport.cz

Je ideální doba na to, aby Baník přebudoval a omladil kádr?

„Ideální doba je vždycky, dokonce bych řekl, že už byla. Je třeba vycházet z jednotného produktu společnosti, v tomto případě továrny na hráče. Musí se popsat dlouhodobý systém, určit odpovědné lidi, znát zpětné vazby. A aby nešlo jen o kvákání, je obrovsky důležité splňovat dva předpoklady.“

Které to jsou?

„Zaprvé to, co dokázal v posledních letech majitel Václav Brabec. Podařila se mu neuvěřitelná věc, z klubu v troskách vybudoval fungující celek. Baník je nyní v nejlepší finanční kondici v historii. Když jsem slyšel o rozpočtu, málem jsem omdlel, protože oproti mému působení v klubu je až dvojnásobný. (usmívá se) Jistota příjmu je strašně důležitý faktor.“

A ten druhý předpoklad?

„Budování zázemí. Baník je první klub, který s tím začal. Současné luxusní podmínky vytvářejí lidem pro práci takové možnosti, že úspěch je nezbytný a zavazující. V mých očích se Baník zařazuje mezi čtyři nejzajímavější kluby v republice ke Spartě, Slavii a Plzni. Tyto celky mají právo na to mít vysoké ambice. Další už jsou pod nimi, třeba Mladá Boleslav, která má sice podporu Škodovky, ale jen finanční. Chybí mi tam tradice a fanouškovské zázemí.“

Mají tedy Ostravští dobře našlápnuto?

„Řeknu to otevřeně, i když se na mě bude spousta lidí zlobit. V Česku neexistuje klub, který má ve sportovním úseku jednotný systém výroby hráčů. Hodně klubů už se o to snaží, v některých etapách už toho skoro dosahují, ale aby to bylo propojeno od přípravek až do áčka, to u nás není. A neudělá se to přes noc. Musí se to dát na papír, pak přesvědčit vedení. A když už se to nastaví, trvá několik let, než to začne fungovat. Až třetí etapou je chvíle, kdy se to promítne do áčka.“

Zkrátka běh na dlouhou trať.

„Přesně tak. Ale víte, co mě potěšilo? Když jsme se teď s celou rodinou dívali na památný zápas z roku 2003, kdy Baník porazil Spartu 3:2, a v ostravské základní sestavě bylo pět hráčů do 21 let, se kterými jsem toho dost prožil. Žádné taktické střídání na závěr zkušeným, zase tam šli další dva mladí. Z toho jsem byl nadšený! V tehdejším období osciloval počet odchovanců v kádru mezi patnácti a dvaceti hráči. Jiná cesta pro klub jako Baník není. Má svou tradici, identitu, tohle je jeho DNA. Jsem optimista, že se takový stav opět vrátí, ale může to trvat osm až deset let.“

Takže vaše rada zní: Hodně trpělivosti?

„Je to maraton. Úspěch bude i to, když se u zavedeného systému vydrží. Musejí se vybrat správní lidi a Baníku se upsat na několik let. Jakmile se bude něco měnit, nemůže to mít efekt.“

I proto dostal trenér Luboš Kozel smlouvu na tři roky.

„Je dobře, že Luboš dostane prostor. Ale pozor, on už dostává úkoly. Má hrát o poháry, hezký fotbal a ještě omladit. A vzhledem k tříleté smlouvě ten celý proces nestihne. Nejde to, je to fantazmagorie. Navíc se musí vymezit zodpovědní lidé, protože trenér áčka nebyl angažován, aby vychovával mladé. On musí plnit úkoly spojené s A-týmem, které sice jsou provázány s juniorkou či akademií, ale měl by už jen profitovat z té práce pod ním.“

Z tohoto důvodu si vzal k sobě Luboš Kozel jako asistenta Radka Slončíka, že?

„Ano, ale když bude jinde chybět jediný správný článek, řetěz se přetrhne a nebude fungovat.“

Jak složité je vsadit na teenagera a zároveň tím nenaštvat mnohem zkušenější borce, kteří kvůli němu přijdou o místo? I to se totiž v létě může stát.

„Platí jedna zásada, která je ověřená praxí: když si chcete nechat staršího hráče, musí hrávat. V tom mám jasno. Nikdo nebude spokojený, nebude řídit mužstvo, pomáhat a dělat dobrou náladu, když nebude hrát. Platí to pro Baroše i všechny další. Říká se, že osa musí být zkušená, ale když zase vzpomenu ten zápas Baník–Sparta 3:2, tam to stálo na mladých. Laštůvka, Bystroň, Besta, Lička či Svěrkoš byli však spíš výjimkou, mít více než čtyři mladé v sestavě je už podle mě neřešitelné.“

Nicméně například u zástupce kapitána Jiřího Fleišmana, jemuž bude na podzim 36 let, se očekává, že postupně přenechá své místo Holzerovi či Granečnému.

„Vždycky to má určité fáze a samozřejmě je to případ od případu. A hlavně o charakteru, což u Fleišmana asi není problém. Navíc nemůžete mít jen jedenáct hráčů základní sestavy. Rovněž je důležitá komunikace, něco jiného je, když hráči vysvětlíte, že bude postupně nahrazován perspektivnějším spoluhráčem, než když ho bez vysvětlení odstavíte na vedlejší kolej.“

Jaký bude Baník bez Milana Baroše?

„Král je mrtev, ať žije král. Kdyby se na Ostravsku udělala anketa o největšího miláčka, Milan asi s přehledem vyhraje. Ale s jeho odchodem Baník neoslabí, naopak bude ještě lepší. Nemyslím to zle. Kdyby byl fit a mohl hrát, měl by na to třeba ještě pět roků, ale rozhodují zdravotní potíže.“

