Pět střídání? Ligoví trenéři reagují chladně. Hoftych mluví o chaosu | iSport.cz

Až se po koronavirové pauze rozběhnou fotbalové soutěže, bude to fofr. Anglické týdny se dvěma zápasy nebudou výjimkou, spíš běžným stavem. Mezinárodní fotbalová federace FIFA chce týmům trochu ulevit, proto povoluje využít pět střídání během utkání na omezenou dobu. Deník Sport kvůli tomu oslovil ligové trenéry. Reakce? Chladná, raději by nechali pravidla tak, jak jsou. V článku iSport Premium si přečtěte i názory Pavla Hoftycha či rozhovor s Martinem Jiránkem, který možnost pěti střídání zná z ČFL.

Od třetí ligy níž mohou týmy během zápasu pětkrát střídat. Třeba i proto, aby si víc amatérů zahrálo a nemuselo celé utkání jen prosedět. FIFA teď tuhle možnost nabízí i profesionálům, návrh už posvětila Mezinárodní pravidlová komise a záleží na každém, zda tuhle novinku přijme. Český profi fotbal může tenhle bod zanést do jednání už v úterý na Ligovém grémiu.

Co na to čeští trenéři? „Pět střídání je moc, hra by se hrozně rozkouskovala. Pravidla platí pro všechny a nechal bych je stejná,“ reaguje kouč Slovácka Martin Svědík. „Nelíbí se mi to, nedovedu si představit, jak by vypadaly závěry zápasů,“ konstatuje mladoboleslavský Jozef Weber.

Jenže na tohle právě FIFA pamatuje. Hru dovolí kvůli střídání zastavit pouze třikrát, to znamená, že by se jedním vrzem muselo v některém případě vyměnit víc fotbalistů. Prakticky: pokud by trenér využil dvě přerušení vždy pro jedno střídání, potřetí už by musel sáhnout ke zbývajícím třem, pokud by chtěl využít všech pět střídání.

„Prošel jsem si víc štací, kde tohle bylo možné. Třeba u mládežnické reprezentace. Tam taky můžete vystřídat pět hráčů a ve druhém poločase máte možnost zastavit hru jenom třikrát. To znamená, že třeba v 60. minutě vystřídáte jednoho, pak dva a pak zase dva. To je podle mě nejlepší varianta. Je to dlouhodobá praxe u repre na úrovni U19 a U17, funguje to dobře, hra se nekouskuje,“ vysvětluje svou zkušenost Jiří Saňák, bývalý asistent Sparty.

„Myslím, že tři střídání jsou dostačující, ale na omezenou dobu by to nějaké opodstatnění mělo,“ je smířlivý i velitel lavičky Jablonce Petr Rada.

Novinku mohou zavést soutěže do 31. prosince letošního roku. To znamená, že FORTUNA:LIGA by ji mohla uplatnit v dohrávaném ročníku i na podzim v nové sezoně. FIFA bude změnu průběžně vyhodnocovat a případně ji i prodlouží.

V Česku se o tom debata teprve rozjede, s restartem první a druhé ligy se počítá kolem 25. května, případně už o víkendu 23.–24. května.